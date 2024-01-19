Региональные операторы перешли на усиленный режим вывоза отходов из-за снегопада

Региональные операторы «ЭкоЛайн-Воскресенск» и «ЭкоПромСервис», деятельность которых курирует Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области, перешли на усиленный режим вывоза мусора из-за снегопада.

Группа «ЭкоЛайн» увеличила график работы спецтехники на два-три часа. Сегодня мусоровозы начали работать в пять-шесть часов утра. Работа продлится до поздней ночи. Также была привлечена дополнительная техника. В общей сложности задействовано две с половиной сотни машин.

Если машины не могут проехать к контейнерным площадкам, диспетчеры сообщают об этом оперативным службам муниципалитетов. Из-за навалов снега работникам приходится выносить контейнеры на руках, при этом их вес может достигать двух центнеров.

Также порой проезду мешают неправильно припаркованные автомобили. Каждый день в муниципалитетах фиксируют несколько десятков таких нарушений.