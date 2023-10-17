Штаб по вопросам отопительного периода провели в Химках

Штаб по вопросам отопительного периода прошел в Химках под председательством вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина. В его рамках обсудили готовность отопительной системы муниципалитета к зиме.

Как напомнил Хромушин, в этом году по распоряжению губернатора в Химках стартовала программа модернизации ветхих теплосетей, которая рассчитана на три года. За летний период в рамках ее реализации выполнили треть плана, и в точках проведения работ проблем с отоплением и подачей горячей воды нет. Однако, отметил Хромушин, при запуске отопления могут происходить технологические сбои.

«Это обычная процедура, так как система большая, требуется время для наладки. Ситуацию держим на контроле. Ни одно обращение жителя не остается без внимания», - подчеркнул он.

После заседания участники штаба, разделившись на группы, провели проверки в МКД муниципалитета. К примеру, глава Минэнерго Подмосковья Александр Самарин проверил соблюдение температурного режима в домах на улицах Микояна и Чапаева, а также в Юбилейном проезде.

Фото: [ Кристина Лукиных ]

«В некоторых квартирах подача отопления уже восстановлена, в некоторых пока наблюдаются пониженные параметры. Это будет исправлено в кратчайшие сроки», - сообщил министр.

Над наладкой системы отопления в округе трудятся пятнадцать бригад. За сутки благодаря их работе восстановили отопление в 24 домах. Завершить все мероприятия планируется в течение трех-пяти дней.

Глава ГУСТ Подмосковья в ранге министра Светлана Аипова рассказала, что посетила адреса по обращениям жителей на улицах Чернышевского, Зои Космодемьянской, Панфилова, Бабакина, а также на проспекте Мельникова.