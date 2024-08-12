Строительство очистных сооружений нового поколения продолжается в Одинцово

Возведение очистных сооружений нового поколения продолжается в поселке ВНИИСОК в Одинцово. Степень готовности объекта составляет 28%, передает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Сейчас на объекте ведутся арматурные и бетонные работы, монтируются перекрытия и стены зданий новых блоков очистки. За ходом работ следят специалисты ГБУ МО «УТНКР».

По словам главы Министерства ЖКХ Подмосковья Антона Велиховского, ввод объекта позволит повысить качество очистки воды в округе и улучшить экологию в области.