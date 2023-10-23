Светлана Аипова: в зимний период особенно важно мониторить эффективность использования техники

Качество и эффективность работы уборочной техники в сложных погодных условиях зимой будут отслеживать в ГУСТ Подмосковья. Об этом в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов доложила руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Она отметила, что теперь в автоматизированном режиме есть возможность сравнивать треки снегоуборочной техники с заданной дистанцией и точно знать, на каждом объекте была техника или же нет.

«Поэтому прохождение планового маршрута должно быть не менее 90%. Выход техники в дни со снегопадом – до 6 утра. И, соответственно, коэффициент использования техники – 95%. Только 5% мы оставляем на поломку техники. При этом в течение дня должен обеспечиваться ее ремонт и выход на линию», – подчеркнула Аипова.

Назвала Светлана Аипова и критерии проверки готовности коммунальных служб к зиме. Среди них – подготовка техники, заготовка противогололедных материалов, укомплектованность штата дворников и мастеров, наличие уборочного инвентаря и запчастей по технике. Также должны быть подготовлены маршруты движения и определены места складирования снега. Малая механизация тоже должна быть в наличии.