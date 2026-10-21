Уплотнители и пледы: названы способы сэкономить на отоплении

Осенняя пора приносит не только листопады, пейзажи и новые поводы для фотографий, но и холод, дожди и дополнительные рубли в квитанциях за ЖКУ — как сэкономить на счетах за отопление и при этом не замерзнуть, разбирались Финансы Mail .

Переплата за отопление может получиться из-за того, что батареи слишком горячие, поэтому первым делом на радиаторы нужно установить терморегулятор: он позволит регулировать температуру в каждой комнате отдельно, поможет избежать перегрева и переплаты там, где такая высокая температура не нужна, и снизит расходы на отопление в целом. Кроме того, если вы часто сидите дома, например работая удаленно, можно укрываться пледами и одеялами, чтобы не включать отопление, и одеваться теплее, а значительное количество тепла уходит из-за щелей и трещин в окнах и дверях — их нужно изолировать уплотнителями или клеенкой, чтобы в помещении стало теплее.

Чтобы не тратить отопление на прогрев квартиры, стоит сократить время проветривания: 5–10 минут с открытым окном позволят обновить воздух, не потеряв много тепла. Сэкономить на оплате отопления помогут и электрические обогреватели — так от центрального отопления можно будет отказаться, но есть одно «но»: счета за электричество пойдут вверх. Итог прост: регулируйте температуру, утепляйте жилье и проветривайте с умом, но помните, что температура в квартире не должна опускаться ниже 18 градусов Цельсия, чтобы не нарушать санитарные нормы и правила и поддерживать оптимальные условия для здоровья.

Ранее депутат Чаплин раскрыл лазейку в квитанциях ЖКУ.