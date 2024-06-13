В Дубне увеличивают электрические мощности в СНТ «Мичуринец»

В Дубне стартовали строительно-монтажные работы с целью увеличения электрических мощностей в СНТ «Мичуринец».

Работа над проектом ведется давно. В прошлом году Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров инициировал проведение выездного заседания с жильцами СНТ «Мичуринец». Люди, многие из которых проживают в своих домах на протяжении всего года, просили решить проблему с перегрузкой электрических линий. Часто из-за сбоев жители Дубны вынуждены были обходиться без электроэнергии на время ремонтных работ.

Тогда на встрече присутствовал заместитель министра энергетики Московской области. Диалог с жителями дал старт работам в данном направлении. Губернатор региона Андрей Воробьев оказал содействие.

В нынешнем году реализация проекта находится в активной стадии. Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров рассказал о ходе работ.