В Городской округе Пушкинский нашли способ справляться с уборкой сотен дворов одновременно

Как сообщил глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов, эти вопросы стали ключевой темой на прошедшем еженедельном совещании, которое провел губернатор Московской области Андрей Воробьев. Согласно информации руководителя муниципалитета, в Городском округе Пушкинский под особый контроль взяли содержание 535 дворовых территорий и 32 общественных пространств.



По его словам, для поддержания чистоты и порядка на улицах круглосуточно работает большая команда специалистов и задействовано 290 единиц профильной спецтехники. На закупку и обслуживание машин, а также на оплату труда рабочих местный бюджет выделяет значительные средства, измеряемые миллионами рублей, что позволяет оперативно реагировать на запросы жителей.



Власти региона подчеркивают, что комплексные работы по благоустройству будут продолжаться в интенсивном режиме на протяжении всего летнего сезона, чтобы обеспечить комфорт и безопасность для каждого пешехода и автомобилиста.