В Подмосковье перешли на цифровой формат приемки газопроводов. Как рассказали в областном Минэнерго, в этом направлении регион стал первым в стране.

Работа по переходу на цифровой документооборот была проведена в рамках соглашения, которое в 2022 году заключили министерство, «Мособлгаз» и Центральное управление Ростехнадзора.

Благодаря переходу на новый формат сократились сроки приемки газопроводов в эксплуатацию. Речь идет об объектах, вводимых по президентской и губернаторской программам газификации.

Сейчас согласовать необходимые документы и провести приемку оборудования можно через единое приложение.