В Подмосковье по программе повышения надежности электроснабжения провели работы на 260 объектах

В области в рамках реализации программы повышения надежности электроснабжения провели работы уже на 260 объектах. Об этом рассказали в Минэнерго региона.

Всего в муниципалитетах-участниках программы возвели тридцать трансформаторных подстанций, больше всего — в Наро-Фоминске и Раменском (пять и четыре соответственно).

Также заменили 493 из запланированных 567 опор ЛЭП, свыше 72 километров из запланированного 81 километра проводов.

По программе построили шестьдесят девять с половиной километров ЛЭП, отремонтировали 25 трансформаторных подстанций.

В ведомстве отметили, что до конца следующего месяца работы будут проведены еще на девятнадцати энергообъектах.

Всего участниками программы в этом году являются двадцать шесть муниципальных образований области.