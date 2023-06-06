В Подмосковье снизилось число обращений жителей в ЦУР по вопросам ЖКХ

За минувшую неделю сотрудники Госжилинспекции Подмосковья обработали в ЦУР 5,8 тысячи заявок от жителей региона.

Свыше 3,5 тысячи из них уже выполнены управляющими организациями, сообщила глава ГЖИ Ольга Федина. Ее слова приводит пресс-служба надзорного ведомства.

По сравнению с позапрошлой неделей число обращений снизилось на двенадцать процентов, отметила Федина. Так, меньше заявок стало почти в тридцати муниципалитетах.

Наибольшие темпы снижения зафиксировали в Павлово-Посадском, Серебряных Прудах, Лотошино, Краснознаменске и Одинцовском городских округах. Ни одной жалобы не поступило из Молодежного и Восхода.

Количество обращений относительно уборки подъездов в Подмосковье снизилось на десять процентов. Жители семи муниципалитетов, в том числе Бронниц и Черноголовки, не жаловались на грязь в местах общего пользования.

Число заявок относительно работы лифтов уменьшилось на пять процентов. Из тринадцати городских округов не поступало сообщений о неисправности подъемников.

Что касается освещения подъездов, то в этой категории число обращений уменьшилось на девятнадцать процентов. Из десяти городских округов, в том числе Каширы, Клина и Зарайска, не поступало таких жалоб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в региональную систему ЖКХ инвестируют порядка 320 миллиардов рублей.