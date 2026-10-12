В Рязани на втором субботнике убрали 14 участков

В областном центре продолжается месячник по санитарной очистке и благоустройству, и его второе крупное мероприятие уже принесло ощутимые результаты. На субботник вышли коммунальные службы и добровольцы, которым удалось привести в порядок сразу 14 участков — зеленых зон, улиц и скверов. Об этом сообщает издание 7info .

С территорий убрали мусор, поросль и древесные отходы, а общее число участников превысило 250 человек. Это не просто разовая уборка, а часть планомерной работы по улучшению облика города, где важны и скорость, и системность.

Главный эффект таких субботников — не только визуальная чистота. Очищенные от мусора и поросли участки становятся безопаснее и комфортнее для жителей: ухоженные скверы и улицы располагают к прогулкам, а убранные древесные отходы снижают риск захламления и пожаров. Кроме того, участие более 250 человек показывает, что горожане не остаются в стороне и готовы вкладывать личное время в общее дело. Это формирует культуру бережного отношения к городской среде и укрепляет связи между коммунальщиками и жителями.

Ранее сообщалось, что в рамках прежнего субботника триста жителей Рязани навели порядок в 16 городских локациях.