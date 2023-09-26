Все комплексы ГТС системы обводнения торфяников в Подмосковье находятся вне зоны риска возгорания, сообщили в Министерстве ЖКХ региона. Мониторинг состояния объектов ведется с апреля.

«По состоянию на 26 сентября все семьдесят шесть комплексов находятся вне зоны риска возгорания торфоместорождений», - говорится в сообщении ведомства.

В ходе мониторинга выявили пониженный уровень грунтовых вод на четырех комплексах в Сергиевом Посаде, Электростали и Богородском округе. Это объясняется погодными условиями. В связи с этим был усилен контроль за указанными сооружениями. В обводняющие каналы дополнительно перекачивают воду.