Встреча у дома: депутаты проверили ход ремонта «народной дороги» в Городском округе Пушкинский
Фото: [пресс-служба администрации Городского округа Пушкинский]
Утро 23 июня в Городском округе Пушкинский началось с рабочего выезда. Делегация представителей местной и областной власти прибыла в район Заветов Ильича, чтобы оценить ход благоустройства пешеходной тропы, которую местные жители называют народной. Инициатором проекта выступила многодетная мама Татьяна Федотова, год назад доказавшая необходимость ремонта этой важной для района дороги.
Уполномоченный главы Городского округа Пушкинский совместно с депутатом Московской областной Думы Михаилом Жданом и депутатом Совета депутатов Любовью Дмитриевой посетили частный сектор в Заветах Ильича. Поводом стал не просто разговор с жителями, а проверка реальных изменений на месте.
В центре внимания оказалась история, начавшаяся год назад. Тогда на встрече с главой округа Максимом Красноцветовым многодетная мама Татьяна Федотова подняла вопрос о состоянии пешеходной тропы. Этот маршрут длиной 65 метров соединяет жилой сектор с социальными объектами — школами, детскими садами и остановками общественного транспорта. Ежедневно по нему проходят десятки человек: взрослые спешат на работу, дети — на учебу.
Долгое время тропа оставалась грунтовой. В межсезонье и в дождливую погоду она превращалась в непролазную грязь, лужи и размокшую землю. Пройти по ней без риска испачкаться или упасть было практически невозможно. После обращения активной жительницы администрация включила объект в программу «Народная тропа», и работы стартовали.
Сегодня на месте бывшей проблемной грунтовки уже заметны перемены. Специалисты выровняли основание, ведется разработка грунта, рабочие приступили к подготовке под асфальтирование. В итоге здесь появится полноценная пешеходная дорожка с твердым покрытием и бордюрным ограждением — ровная, удобная и безопасная для всех категорий пешеходов. Завершить благоустройство планируют уже в июле.
В ходе осмотра жители обратили внимание на несколько важных нюансов. В частности, речь шла о необходимости обустройства ливневых стоков, чтобы новая дорожка не страдала от весенних паводков и дождей. Также поднимался вопрос об ограничении проезда автотранспорта по пешеходной зоне. Представители подрядной организации и профильных служб администрации зафиксировали все замечания и пообещали учесть их на финальном этапе работ.
Развитие этого района не ограничивается одной тропой. В планах муниципалитета — комплексное преображение частного сектора. В этом году в рамках Народной программы партии «Единая Россия» стартует проект по обустройству централизованной системы водоотведения. Это должно решить многолетние проблемы и сделать жизнь многодетных семей Городского округа Пушкинский значительно комфортнее.
Во время встречи обсудили и другие вопросы: благоустройство дворовых территорий, организацию досуга для детей, текущие хозяйственные нужды. Делегация прогулялась по району, осмотрела соседние участки и убедилась, что изменения к лучшему уже заметны невооруженным глазом.
Особую роль в этом процессе играет активная позиция самих жителей. Как отметили участники встречи, инициативы, рожденные в самом районе, всегда находят отклик у властей. Татьяна Федотова, объединившая вокруг себя неравнодушных соседей, стала примером того, как гражданская инициатива превращается в реальные проекты благоустройства.
В завершение встречи представители администрации поблагодарили жителей за терпение и конструктивный диалог. Масштабные перемены не происходят в одночасье, но когда есть сплоченность и взаимопонимание, любые задачи становятся решаемыми. Работы на тропе идут по графику, и уже к середине лета у жителей Заветов Ильича появится новая, удобная дорога, которая сделает их район еще более привлекательным для жизни.