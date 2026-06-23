Встреча у дома: депутаты проверили ход ремонта «народной дороги» в Городском округе Пушкинский

Уполномоченный главы Городского округа Пушкинский совместно с депутатом Московской областной Думы Михаилом Жданом и депутатом Совета депутатов Любовью Дмитриевой посетили частный сектор в Заветах Ильича. Поводом стал не просто разговор с жителями, а проверка реальных изменений на месте.



В центре внимания оказалась история, начавшаяся год назад. Тогда на встрече с главой округа Максимом Красноцветовым многодетная мама Татьяна Федотова подняла вопрос о состоянии пешеходной тропы. Этот маршрут длиной 65 метров соединяет жилой сектор с социальными объектами — школами, детскими садами и остановками общественного транспорта. Ежедневно по нему проходят десятки человек: взрослые спешат на работу, дети — на учебу.



Долгое время тропа оставалась грунтовой. В межсезонье и в дождливую погоду она превращалась в непролазную грязь, лужи и размокшую землю. Пройти по ней без риска испачкаться или упасть было практически невозможно. После обращения активной жительницы администрация включила объект в программу «Народная тропа», и работы стартовали.



Сегодня на месте бывшей проблемной грунтовки уже заметны перемены. Специалисты выровняли основание, ведется разработка грунта, рабочие приступили к подготовке под асфальтирование. В итоге здесь появится полноценная пешеходная дорожка с твердым покрытием и бордюрным ограждением — ровная, удобная и безопасная для всех категорий пешеходов. Завершить благоустройство планируют уже в июле.



В ходе осмотра жители обратили внимание на несколько важных нюансов. В частности, речь шла о необходимости обустройства ливневых стоков, чтобы новая дорожка не страдала от весенних паводков и дождей. Также поднимался вопрос об ограничении проезда автотранспорта по пешеходной зоне. Представители подрядной организации и профильных служб администрации зафиксировали все замечания и пообещали учесть их на финальном этапе работ.



Развитие этого района не ограничивается одной тропой. В планах муниципалитета — комплексное преображение частного сектора. В этом году в рамках Народной программы партии «Единая Россия» стартует проект по обустройству централизованной системы водоотведения. Это должно решить многолетние проблемы и сделать жизнь многодетных семей Городского округа Пушкинский значительно комфортнее.



Во время встречи обсудили и другие вопросы: благоустройство дворовых территорий, организацию досуга для детей, текущие хозяйственные нужды. Делегация прогулялась по району, осмотрела соседние участки и убедилась, что изменения к лучшему уже заметны невооруженным глазом.



Особую роль в этом процессе играет активная позиция самих жителей. Как отметили участники встречи, инициативы, рожденные в самом районе, всегда находят отклик у властей. Татьяна Федотова, объединившая вокруг себя неравнодушных соседей, стала примером того, как гражданская инициатива превращается в реальные проекты благоустройства.



В завершение встречи представители администрации поблагодарили жителей за терпение и конструктивный диалог. Масштабные перемены не происходят в одночасье, но когда есть сплоченность и взаимопонимание, любые задачи становятся решаемыми. Работы на тропе идут по графику, и уже к середине лета у жителей Заветов Ильича появится новая, удобная дорога, которая сделает их район еще более привлекательным для жизни.