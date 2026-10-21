За пять лет в Королеве построено 5 новых объектов образования и 13 отремонтировано

Новые объекты:

2023 — школа и детский сад на ул. Легостаева (гимназия № 18);

2025 — детский сад на 107 мест в ЖК «Театральный парк» и новый корпус школы № 1 на 400 мест;

2026 — новый корпус школы на 825 мест в мкр. Первомайский.



Капитальный ремонт:

2022 — школа № 7;

2023 — первый корпус гимназии № 17;

2024 — дошкольные отделения школы № 15, гимназий № 3 и № 11, а также школы № 10 и № 22;

2025 — дошкольное отделение лицея № 5;

2026 — основные корпуса школ № 1 и № 13, дошкольное отделение лицея № 4.

Завершается капитальный ремонт дошкольных отделений гимназии № 17 и школы № 5.



Работа продолжается. Ведется строительство школы на 1100 мест в ЖК «Золотые ворота», выполнены подготовительные работы для возведения детского сада на 350 мест на ул. Гагарина.



Каждый новый и обновленный объект — это дополнительные места, комфортная среда и современные возможности для юных королевцев.