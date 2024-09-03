Жителей Подмосковья приглашают на работу в сфере коммунального хозяйства

Жителей Подмосковья приглашают на работу в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об актуальных вакансиях рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Министерстве энергетики Московской области, а также в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, в ведомствах открыты вакансии оператора котельной и машиниста насосных установок с заработной платой от 50 тысяч рублей; разнорабочего и дворника с зарплатой от 55 тысяч рублей; слесаря-сантехника, слесаря и электромонтера с зарплатой от 60 тысяч рублей; электрогазосварщика, сварщика и слесаря с заработной платой от 65 тысяч рублей. Также принимают на работу водителей и машинистов с зарплатой от 70 тысяч и от 80 тысяч рублей соответственно.

Успешных кандидатов оформляют в соответствии с Трудовым кодексом России. Они могут рассчитывать на соцподдержку, матпомощь, скидки на корпоративно-курортное лечение и отдых, помощь с проживанием, удобный график.

Подробную информацию можно получить по телефонам 8 (916) 436-29-47 (Tsurkova@mosreg.ru) и 8 (915) 435-28-32 (AstrakhantsevaNO@mosreg.ru).