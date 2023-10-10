Жителям Подмосковья рассказали о преимуществах общего собрания собственников в онлайн-формате

В Госжилинспекции Подмосковья рассказали жителям региона о преимуществах и ходе проведения общего собрания собственников в онлайн-формате. В первую очередь, отметили в ведомстве, в рамках цифрового ОСС исключается человеческая ошибка.

«Нельзя обсчитаться, потерять бюллетень или заменить его другим, забыть оповестить собственников, упустить какой-то вопрос повестки или не успеть на собрание и т.д.», - пояснили в инспекции.

Благодаря тому, что для участия в ОСС в формате онлайн требуется регистрация в ЕИАС, каждый голос участника защищен. Кроме того, автоматизация всех этапов проведения собрания позволяет инициировать ОСС любому собственнику, сформировать повестку, автоматически проинформировать жителей, принять участие в голосовании в удобное время и в любом месте. Результаты собрания нельзя будет потерять или подменить.

Чтобы организовать и провести ОСС в онлайн-формате, нужно войти в личный кабинет на ЕИАС ЖКХ и сформировать повестку. После этого все собственники будут автоматически проинформированы о собрании.