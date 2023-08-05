Трижды за четыре минуты: выяснилось, почему эта неделя стала для подмосковных футболистов сумасшедшей

Орехово-зуевское «Знамя труда» на днях в тяжелейшим матче уступило блогерскому клубу «Амкал» со счетом 2:3, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области. Те, кто хоть немного следит за футболом, знают, чем важно это событие. Медиафутбольный клуб обыграл профессионалов не в каком-то проходном товарищеском матче, а выбил их из «Кубка России». Но на неделе были и другие яркие события.

БЛОГЕРЫ СНОВА В УДАРЕ

Уже пару сезонов в России чрезвычайно популярен медиафутбол. Все больше людей ходят на матчи с участием полупрофессиональных команд, в которых играют блогеры и знаменитости. Профи в составах таких команд тоже есть. Это, как правило, перспективная молодежь или «сбитые летчики», которые не пригодились профессиональным клубам.

Медиафутбольные команды второй год подряд заявляют в Кубок России наравне с профи из-за их бешеной популярности. Одна из лучших медийных команд страны — «Амкал» — на днях переиграла подмосковное «Красное знамя» (3:2). Ногинцы выступают во втором дивизионе, то есть в третьем по силе турнире страны. Уровень хоть и не супер, но все равно формально они профессионалы.

ПЕРЕВЕРНУЛИ МАТЧ ЗА СЧИТАННЫЕ МИНУТЫ

Старейший клуб страны «Знамя труда» в Кубке России знатно пощекотал нервы болельщикам. Орехово-Зуевцы играли против столичной команды «Строгино» и уже в начале второго тайма «горели» со счетом 0:2. Однако игроки «Знамени труда» совершили сумасшедший камбэк — забили трижды за четыре минуты.

Дважды отличился полузащитник Ян Шанин. Но зрители больше восхищаются шедевром хавбека Абдурахмана Ахильгова. Футболист пробил с лета метров с сорока от ворот и перебросил вратаря соперников. 3:2 — на следующей стадии «Знамя труда» сыграет против красногорского «Зоркого».

СТИХИЯ И НОВАЯ ЗВЕЗДА

По итогам прошлого сезона «Химки» бесславно вылетели из элиты российского футбола. Теперь стартовали в ФНЛ. Клуб покинули многочисленные легионеры, зато шанс появился у молодежи. Сейчас дело идет с переменным успехом: первые две встречи химчане проиграли. Однако в последнем матче против «Нефтехимика» красно-черные вырвали победу со счетом 1:0, забив за три минуты до конца основного времени.

Но хвалят «Химки» вовсе не из-за атакующих действий, а из-за наличия голкипера Игоря Обухова. Текстовая трансляция матча красноречивее любых цифр: «Наш вратарь дважды подряд спасает ворота», «Обухов снова спасает — вытаскивает мяч из нижнего угла ворот», «Обухов намертво ловил опаснейший удар! Браво!», «Обухов снова тащит!».

Даже комментатор матча перед финальным свистком стал выкрикивать его фамилию. Обухов закономерно вошел в символическую сборную тура.

В прошлом сезоне команду покинул Илья Лантратов — на данный момент один из самых надежных вратарей российского футбола. Поэтому появление Игоря Обухова — это громадный успех. Если парень продолжит в том же духе, химкинских скаутов останется только похвалить за поиск топовых вратарей за небольшие деньги.

А еще матч химчан в Нижнекамске запомнится участникам сильнейшим ливнем. В середине первого тайма футболистов даже на время увели с поля. Продолжение встречи было под большим вопросом, но стихия позволила доиграть матч.

Александр МОСТОВОЙ,

экс-полузащитник сборной России:

— Понимаю шумиху, но не вижу в таких матчах сенсации. Для меня в них играют равные по силам игроки. Просто одни не имеют формального статуса профи, а другие имеют. Главная разница, что одни очень популярны из-за Медиалиги. В любом случае, если такие игры помогают популяризации футбола, «медийщики» заслуживают похвалы.

Факт:

Год назад «Амкал» переиграл в Кубке России красногорский «Зоркий» в серии пенальти (1:1, 8:7 по пенальти). После этого из подмосковного клуба уволили главного тренера Дениса Лопатина. На этой должности он отработал всего шесть матчей. Многие игроки высказались в поддержку тренера, но, видимо, вопросы престижа оказались для клуба важнее.

Знаете ли вы?

«Химкам» в этом сезоне ФНЛ удалось одержать победу только в третьем туре. До этого два матча команда Андрея Талалаева проиграла Тюмени» (1:3) и «Торпедо» (1:2). После трех туров красно-черные занимают 13 место в турнирной таблице с тремя очками в копилке. В субботу химчане сыграют в Ярославле с «Шинником».

Недавно стало известно, что на Вторых играх стран СНГ будут выступать 36 спортсменов из Подмосковья.