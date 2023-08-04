На Вторых Играх стран СНГ выступят 36 подмосковных спортсменов
Фото: [Пресс-служба Минспорта МО]
На старт Игр стран СНГ в Белоруссии выйдут более двух тысяч атлетов из 22 стран. Московскую область в составе российской делегации представят 36 спортсменов.
Представители Подмосковья поведут спор за медали в 16 видах спорта, отмечает пресс-служба регионального Минспорта. Это — бокс, волейбол, гандбол, дзюдо, легкая атлетика, плавание и другие. По регламенту соревнования в нем могут участвовать атлеты не старше 23 лет.
Официальное открытие Игр состоится в субботу. Соревнования продлятся десять дней.
Ранее сообщалось, что в Ленинском округе Подмосковья построили детский сад на 340 мест.