«Люди не должны пострадать»: в Госдуме раскрыли всю правду о законопроекте, разрешающем сплошную рубку на Байкале

Как пишет издание «Коммерсантъ», правительство якобы потребовало доработать законопроект о сплошных рубках на озере Байкал. Однако в Госдуме нашему журналисту эту информацию опровергли.

«Не более, чем термин»

Ранее, как отметили в СМИ, документ приняли в ГД в первом чтении. Он направлен на то, чтобы разрешить вблизи Байкала строительство дорог, очистных сооружений, кафе и так далее. Но в СМИ и в Сети отмечают, что в такой инициативе рассмотрели риски ослабления экосистемы заповедного озера.

Как рассказала зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Жанна Рябцева, на самом деле отзыва правительства об этом законопроекте не поступало.

«Это рабочий процесс, ко второму чтению отзыв будет готов. Пока его еще нет ни в какой системе нашей электронной, мы его не видели. Что касается сплошной рубки — это не более, чем термин, закрепленный в Лесном кодексе», — уточнила Рябцева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Фото: [ Андрей Огородник/ТАСС ]

«Мы не можем защитить людей»

Разговоры о якобы вредоносности этого проекта возникают из-за того, что некоторые моменты вырывают из контекста, пояснила парламентарий. Речь в нем идет не про сплошные вырубки, а про защиту Байкала, подчеркнула собеседница.

Рябцева отметила, что недавно выездная группа депутатов вернулась из Бурятии и Иркутской области, где общалась с местными жителями, которые рассказали о своих проблемах. Ввиду того, что там запрещено строительство, на Байкале процветает дикий туризм. Путешественники мусорят, создают несанкционированные свалки, отметила депутат.

«Мы не можем защитить людей, которые живут там. Вот завтра что случись, кто возьмет на себя персональную ответственность? На днях была затоплена Транссибирская магистраль, Байкало-Амурская магистраль встала. Люди не должны пострадать. Там женщины сегодня не могут, получив материнский капитал, ни дом построить, ни деньги потратить. Земля, на которой они живут — природоохранная зона, но они живут там уже 30 лет. Ничего невозможно сделать», — уточнила Рябцева.

Фото: [ Андрей Огородник/ТАСС ]

«Они же не в резервации»

По этой же причине серьезно мешает жителям проблема и с лесными пожарами, подчеркнула собеседница.

«Люди не могут сделать противопожарный разрыв вокруг деревни. Деревня сгорает, потому что деревья, которые нужно убрать, опять же попадают в природоохранную зону. И дома горят, люди выпрыгивают из окон, чтобы спастись. Да, там люди. Они же не в резервации. Почему такое отношение к этим людям? Они стали буквально заложниками и живут как за колючей проволокой. У них дети, семьи, родственники там похоронены, ребята с СВО возвращаются на свою родную землю. Они домой к себе едут. Кто-то рассуждает, мол, пускай они все оттуда уедут. В смысле все уедут? Там 170 тыс. человек», — напомнила депутат.

Ранее российские экологи поддержали вырубку леса возле Байкала.