«Навести порядок нужно было давно»: российские экологи поддержали вырубку леса возле Байкала

Сейчас в природной зоне Байкала вообще запрещена вырубка леса, рассказала эколог парка «Яуза» Ольга Фисун. Именно поэтому там нет и противопожарных полос — чтобы их создать, нужно освободить участок от деревьев. Поэтому природные пожары — не редкость для этих мест.

«Считаю, что законопроект своевременный. Навести порядок в сфере заготовки древесины и организации санитарных рубок в Прибайкалье нужно было давно. Главный вопрос при этом — уровень правоприменения законодательных актов на местах. Злоупотребления в этой сфере — достаточно частая история», — отметила эколог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Поэтому, по ее словам, с точки зрения сохранности природы Байкала любые вырубки — это, конечно, вред. Но рассуждать об этом бессмысленно при текущей нагрузке на экосистему озера.

«Многие годы в непосредственной близости к озеру работали крупные промышленные предприятия: целлюлозно-бумажный комбинат, химический завод и горно-обогатительные фабрики. Часть из них закрыли по причине того, что они наносили вред экосистеме озера. Очевидно, что за пару лет состояние экосистемы не улучшилось», — сказала эксперт.

Фисун добавила, что вклад в загрязнение природной территории вносит и массовый туризм. При этом речь не об официальных базах отдыха, а о распространенной практике «дикого» туризма.

Эколог, председатель движения «Экосила 50» Анатолий Баташев напомнил, что на прямой линии с президентом в июне 2017 года поднимался вопрос местных жителей, которые страдали от слишком серьезных ограничений в природоохранной зоне.

«Президент тут тоже встал на сторону людей, призвав не доводить ограничения до абсурда. Байкал сверхважен, но не замечать нужды людей, живущих возле озера, нельзя. Территорию надо развивать в гармонии с природой. В том числе защищать леса и гарантировать чистоту любых водных объектов, питающих озеро. Особенно Селенги», — подытожил Баташев.

Ранее эколог пояснил влияние радиоактивных вод Фукусимы на природу Дальнего Востока.