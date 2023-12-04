«В чьих-то глобальных интересах»: физик заявил, что США может воздействовать на планету климатическим оружием

В конце ноября в Крыму бушевал «шторм века»: пять человек погибло, 320 населенных пунктов пострадали, только сейчас восстановлено электроснабжение. Следом Европу накрыло снежными заносами: транспорт парализован, в Германии, Австрии, Швейцарии, Чехии отменены сотни авиарейсов. Часть жителей остаются без света.

На другом краю планеты — в Индонезии — накануне проснулся вулкан «Судного дня». Выброс пепла достиг более 15 тыс. метров. Погибло 11 человек. Эксперты считают, что если произойдет полноценное извержение, то это грозит коллапсом мировой экономики и новыми природными катаклизмами.

В чем причина столь массовых и разнообразных погодных аномалий, идущих буквально друг за другом, и не являются ли они признаками применения климатического оружия? Узнаем у эксперта.

Во всем виноваты ЛЭП?

88-летний физик Лев Похмельных закончил физфак МГУ в 1964-м. Он — кандидат физико-математических наук, автор свыше 60 научных публикаций, патентов и сертификатов. Наш собеседник уверен, что причина глобального изменения климата тесно связана с человеческими технологиями.

«Но это не парниковый эффект. А воздействие электричества. Электрические сети за последний век окутали землю, как паутина. Они и меняют климат», — прокомментировал свое видение ситуации интернет-изданию «Подмосковье сегодня» Похмельных.

Современные отклонения погоды от нормы в сторону потепления и усиления контрастов температур являются, по его мнению, в основном результатом непреднамеренного воздействия сетей высоковольтных ЛЭП во всем мире. В частности, летом это проявлялось страшной жарой и засухой в Европе, ростом средних температур, отсутствием снега в Альпах, обмелением европейских рек, лесными пожарами. Зимой — обильными снегопадами и очень сильным понижением температур в регионах, которым ранее это было несвойственно.

«Все это является результатом совокупного воздействия на атмосферу европейских сетей ЛЭП. В результате этого воздействия западно-восточный перенос влаги с Атлантики нарушен. Часть потока идет южнее Европы, создавая осадки на юге Европы и севере Африки. Другая часть — через скандинавские страны и Кольский полуостров», — объяснил физик.

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США не догоняют РФ

Ученый подчеркнул, что в США продолжается проект HAARP — воздействие электромагнитными импульсами на ионосферу.

«Это воздействие в принципе способно производить искусственные дождь, снег, так как создаваемые положительные ионы, спускаясь в нижнюю атмосферу, становятся ядрами конденсации пара, формируют облака и осадки», — продолжил эксперт.

Похмельных в свое время разрабатывал российскую технологию ELAT — для создания облаков, осадков и изменения температуры. В ней используются электроны, стартующие с земной поверхности. За почти 30 лет работы в разных странах — Мексике, Кубе, Израиле, Китае — физик реализовывал эту теорию на практике.

«Базой технологии ELAT является новая физика близкодействия, позволяющая понять зависимость метеорологических процессов от электрического состояния атмосферы. Американцы пока эту новую физику не освоили, но они могут экспериментировать в этом направлении», — считает собеседник.

Искусственно созданное воздействие на атмосферу пока еще не слишком заметно, с точки зрения нашего эксперта.

«Но оно уже есть и дальше может использоваться в чьих-то глобальных интересах», — заключил физик.

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