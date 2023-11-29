«Риск ишемического инсульта»: почему при гипертонии на таблетки лучше не налегать

Жители столицы и Московской области уже как несколько дней страдают от резких скачков атмосферного давления. Как люди пережили козни природы, что нужно делать в таких ситуациях и чего точно нельзя — в нашем материале.

Сменила два тонометра

«У меня всегда давление было пониженное, 90 на 60, то есть я гипотоник. И вдруг последние несколько дней показатели зашкаливают за 130 и даже за 140», — рассказала о своей проблеме со здоровьем корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» 34-летняя москвичка Ксения В.

Она отметила, что раньше никогда не обращалась к врачам по этому поводу. Больше всего она боится, что теперь ее посадят на препараты от гипертонии.

А пенсионерка из столицы Римма С. за последнюю неделю сменила два тонометра. Ей показалось, что первый сломался — давление ушло за 180.

«Купила маме в аптеке второй, более современный, такие же цифры. Причем выпили лекарства, которое всегда ей назначали, но если давление и упало, то совсем чуть-чуть», — рассказала нам дочь Риммы Надежда С.

По ее словам, пришлось даже отпроситься с работы — так она беспокоилась за состояние пожилой родительницы.

От колена до истерики

Так называемая барическая пропасть — резкие колебания атмосферного давления за короткое время — сутки, может, несколько дней. Такое явление негативно сказывается на самочувствии людей. Сейчас еще и природа бушует: на юге страны ураганы и бури.

Причем изменения давления за сутки больше, чем на 7 мм, чувствуют все. Ощущения такие, будто бы человек погрузился в подземную шахту, а следом поднялся на высотку. Головокружение, тяжесть в голове, обмороки, обострение хронических болезней носа и даже боли в суставах — типичные последствия.

«Всю ночь распирало колено. Когда-то давно я ломала ногу, с годами это стало проявляться реакцией на погоду, ее все время крутит. Я даже расплакалась от того, что не могу ничем унять эту боль», — признается 53-летняя Татьяна Д. из Долгопрудного.

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Отдельная категория страдающих — маленькие дети от грудного возраста и лет до трех. Их мамы рассказывают, что из-за скачков давления их сыновья и дочери последние дни не спят ночами, очень беспокойны, постоянно капризничают и не могут толком объяснить, что у них болит.

«Я даже наругалась на дочку, так как она никак не могла прекратить плакать. Большая уже девочка — два годика. Потом смотрю, у меня и самой голова страшно разболелась», — пожаловалась 27-летняя москвичка Кира Г.

Меньше лекарств

«Я бы не советовала людям, которые в принципе не имеют проблем с давлением и сосудами, налегать на лекарственные препараты. Да и те, кто любит в профилактических целях принимать 2-3 разных пилюли, тоже очень рискуют. Таблетки от гипертонии ее не лечат, они лишь сбивают симптом, а побочные эффекты тем временем накапливаются», — заявила «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Анна Потапова.

Специалист добавила, что прежде чем назначать конкретное лекарство, нужно обязательно пройти обследование. Дело в том, причина болей может быть в другом, например, в шейном остеохондрозе.

«Также постоянный «допинг» в виде сильных препаратов может увеличить риск ишемического инсульта. Если говорить по-простому, то после искусственного снижения давления кровь отливает от головного мозга, клетки отмирают и со временем из-за недостаточного кровоснабжения может произойти повреждение ткани мозга», — пояснила врач.

По словам Потаповой, при скачках атмосферного давления среднестатистическому и здоровому человеку можно обойтись «народными средствами»: выпить чашку горячей воды мелкими глотками для расширения сосудов и опустить ноги в горячую воду. Кроме того, следует временно отказаться от алкоголя, соленых блюд. больше гулять на свежем воздухе и ни в коем случае не перерабатывать. Работа в любом случае от вас не убежит. Здоровье в данной ситуации важнее.

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