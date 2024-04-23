«Дело не в долларе»: кто виноват в росте цен на зарубежный отдых

Скоро майские праздники. Когда-то на эти дни многие уезжали в жаркие страны. Ситуация изменилась с началом пандемии, появился тренд на внутренний туризм, который только усиливается. Одна из причин этого – рост цен на зарубежный отдых.

О том, во сколько сейчас обходятся такие поездки и какие направления сохраняют популярность у наших соотечественников, – в нашем материале.

Потоп спутал планы

Екатерина К. из Балашихи собиралась отдохнуть в ОАЭ. Говорит, требования у нее были минимальные: солнце и теплое море, обычный пляж. Отдых планировала на семь дней. Но недавно в Эмиратах произошел потоп с задержкой авиарейсов. И, хотя ситуация стабилизировалась, Екатерина и ее родные решили не рисковать.

Отдых в Турции семье не подходит, потому что в начале мая погода там еще не позволяет купаться. Теоретически можно было рассмотреть Мальдивы, но туда ехать слишком дорого. Ценник достиг трехсот тысяч рублей за три дня на двоих. За проживание в хорошем отеле и вовсе придется заплатить не меньше 500 тысяч.

«Кроме того, конечно, нас не устраивает долгий перелет – 11 часов. По этой причине также не подошли Таиланд и Доминикана. Тем более это стоит не намного дешевле: от 200 тысяч на двоих и выше», – жалуется наша собеседница.

При всем богатстве выбора единственное, что остается, – это Египет.

«Растет курс доллара, авиабилеты дорожают, поэтому приходится поднимать цены на туры», – рассказала Наталья, менеджер одного из московских туристических агентств.

Она подыскала «самый экономный» вариант в Египте, он обойдется в 127 тысяч рублей за двоих.

«В эту сумму входят пять ночей в трехзвездочном отеле с авиаперелетом и страховкой, а также питание по системе «все включено», – уточнила она.

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Тяжело или дорого

Москвичи Максим с Инной раньше уезжали на юг «дикарями»: сами подбирали отель и покупали билеты. Теперь проводят весенние праздники на даче. Говорят, что это началось из-за ограничений во время пандемии.

«А сейчас ездить куда-то для нас слишком дорого. Прямые рейсы стоят, что называется, как крыло самолета. Даже если есть дешевый отель – на том же Красном море мы нашли вариант за 40 тысяч в неделю, то прямой перелет в майские праздники на одного будет стоить около 80 тысяч рублей. А с пересадкой лететь слишком тяжело, ждать приходится по 16–19 часов», – поделился Максим.

Причину роста цен на зарубежные туры в майские праздники объяснила профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

«Эти дни – своего рода «высокий» сезон для российских туроператоров. Интересно, что стоимость аналогичных туров с вылетом 6–7 мая обычно на 30–50% дешевле тех, которые начинаются 29–30 апреля. Туроператоры понимают, что те, кто планировал улететь на майские, не оформляя полноценный отпуск, все равно поедут в нужные даты, даже по столь высокой цене», – говорит эксперт.

Кстати, экономист считает, что подорожание туров связано не только с ростом курса доллара или евро, но и с другими причинами.

«Просто никто не хочет упустить возможность заработать. Есть спрос, значит, будет и соответствующее предложение. Это законы рынка», – уверена Проданова.

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