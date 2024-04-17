Заплывы по улицам и очереди за едой: как россияне выживают в затопленном Дубае

Дубай пережил настоящий «дождевой апокалипсис». С балконов отелей улетает мебель, аэропорт затоплен, а туристы, в том числе россияне, не могут вернуться домой.

Воды на улицах столько, что по ним можно передвигаться вплавь. Россиянин Марк Мордовцев, чемпион мира по зимнему плаванию, так и поступил: устроил в затопленном городе заплыв.

Российские туристы рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня» подробности о том, что пришлось пережить.

Как сообщает ТАСС, за прошедший день в Дубае могло выпасть до 150 мм осадков при месячной норме всего в 3 мм. Это крупнейший катаклизм такого рода за последние годы.

Не в первый раз

Москвичка Ксения рассказала, что в этом году была в Дубае дважды – в октябре и в феврале, а сейчас в ОАЭ находится ее муж.

«И все три раза с потопом. Но нынешний потоп – конечно, лидер этого зачета. Меня удивляет, что в таком шикарном современном городе, где столько дорогих машин, не налажена работа ливневой канализации», – поделилась Ксения с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Жительница Тамбова Екатерина видела что-то похожее в Дубае в 1998 году. Теперь она удивляется, что за 25 лет ничего не изменилось и сливы так и не построили.

«Шел такой же дождь, да еще с градом, дул ветер. Пальмы с корнем вырывало. За какие-то минуты воды набралось по колено», – говорит женщина.

Толпа в аэропорту

Из-за последствий «дождевого апокалипсиса» в аэропорту Дубая также застряли сотни российских граждан. Некоторым ждать вылета пришлось 12 часов и дольше, при этом люди жалуются на отсутствие услуг, предусмотренных авиационными правилами. Например, питание застрявшим пассажирам раздают в ресторане быстрого питания, где приходится стоять в огромной очереди.

Некоторые россияне не могут даже попасть в аэропорт.

«Мой муж застрял по дороге на арендованном авто. Дозвониться куда-либо, чтобы вызвать эвакуатор, он не может. Я в России и помочь ему не могу. В компании, где он арендовал машину, не берут трубку. А ему нужно сдать авто вовремя, иначе получится просрочка», – переживает россиянка Яна.

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