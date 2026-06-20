Депутат Говырин разъяснил механизм работы программы «Креативный код. Россия» для МСП

Минэкономразвития России запустило национальную программу «Креативный код. Россия» для креативных и производственных малых и средних предприятий. Подробности «Подмосковью сегодня» рассказал депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия»).

Программа рассчитана на предпринимателей, которые уже ведут дело, выпускают продукт, работают с клиентами, развивают продажи и хотят усилить бизнес за счет креативной составляющей. Речь идет о практической работе с тем, что компания продает, как она это производит, как выводит на рынок и как может увеличить ценность своего предложения для покупателя.

В основе программы лежит методология «Три П» — продукт, производство, продажи

Для бизнеса это означает разбор сразу трех частей одной системы. Продукт рассматривается с точки зрения идеи, упаковки, дизайна, отличия от похожих предложений и связи с запросом аудитории. Производство оценивается через процессы, качество, возможность масштабирования и использование новых решений. Продажи разбираются через каналы сбыта, коммуникацию с клиентом, продвижение и выход на новые рынки.

Креативная составляющая встраивается во все три направления, чтобы компания могла работать с добавленной стоимостью, развивать собственный бренд и сильнее выделять свой продукт.

Программа включает открытые общероссийские эфиры и углубленный трек

По словам парламентария, программа включает открытые общероссийские эфиры. Это формат для широкого круга предпринимателей, где можно получить прикладные идеи, посмотреть на опыт других компаний и сверить собственные решения с задачами рынка. Один эфир уже прошел, запись доступна для просмотра. Следующие эфиры помогают участникам отдельно разобрать продукт, производство и продажи, то есть пройти по тем блокам, которые чаще всего определяют рост малого и среднего бизнеса.

Для компаний, готовых к более глубокой работе, предусмотрен углубленный трек на обучающей платформе. Там участники проходят модули, выполняют задания и собирают проект развития своего бизнеса. По сути, предприниматель не ограничивается просмотром лекций, он последовательно пересматривает продуктовую линейку, производственные решения, сбыт, продвижение и возможные партнерства. Итогом становится проект изменений, который можно применять внутри компании.

Для начинающих предпринимателей программа дает близкий вход в бизнес

Депутат подчеркнул, что для человека такая программа означает более близкий вход в предпринимательство. У начинающего мастера, семейной мастерской, небольшого производства, локального бренда, человека после службы или матери, которая хочет превратить свое дело в источник дохода, часто есть продукт и желание работать, при этом нет собранной модели продаж, упаковки, продвижения и партнерств.

«Креативный код. Россия» помогает пройти этот путь по шагам. Участник смотрит, какой продукт он может предложить рынку, как наладить выпуск, где искать покупателей, как оформить идею, как посчитать развитие и с кем объединиться.

По его словам, в итоге программа работает на рост малых компаний в регионах, появление новых рабочих мест, загрузку локальных производств, развитие российских брендов и расширение ассортимента товаров и услуг, которые создаются внутри страны. Здесь польза приходит в конкретный бизнес человека, который получает шанс выйти из формата разовых заказов к постоянной работе и росту.

Особое внимание в программе уделено коллаборациям между компаниями

Отдельный акцент сделан на коллаборациях. Для креативного и производственного МСП это особенно ценно, потому что рост часто возникает на стыке компетенций. Производитель может усилить продукт через дизайн, локальный бренд — через новую упаковку и каналы продаж, креативная команда — через партнерство с производством или торговой сетью. Программа собирает такие компании в одной среде и помогает участникам находить точки совместной работы.

Алексей Говырин резюмировал, что «Креативный код. Россия» дает предпринимателям рабочий маршрут: компания получает возможность разобрать свой продукт, усилить производство, обновить продажи, найти партнеров и подготовиться к выходу на более широкий уровень. Для малого и среднего бизнеса это способ превратить креативную идею в экономический результат.