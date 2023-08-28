«Интересы страны требуют этого»: в Госдуме рассказали, как спасти рубль от падения

После резких перепадов курса в предыдущие недели российская валюта балансирует в коридоре 93-94 рубля за доллар и 101-102 рубля за евро.

Продолжатся ли эти качели в первый осенний месяц и стоит ли ожидать нового роста цен и стоимости кредитов, особенно после повышения ЦБ ключевой ставки с 8,5 до 12%, нам рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Повышение ставки — ошибка

Повышение ключевой ставки будет способствовать новой инфляционной волне, и обычные граждане тоже за все начнут платить больше, уверен Делягин.

«Я считаю, что повышение ключевой ставки сильно бьет по экономике, в том числе по военно-промышленному комплексу. В реальном секторе заниматься производством также становится бессмысленно. Деньги начинают искать, куда им прийти, и оказываются на валютном рынке», — объяснил свое видение ситуации депутат интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По мнению эксперта, повышение ставки в том числе способно приблизить дальнейшее ослабление рубля, который сейчас замер в преддверии выборов.

Есть ли выход

Делягин однако подчеркнул, что до Единого дня голосования давать какие-либо прогнозы преждевременно, ситуация будет удерживаться властями. С его точки зрения, существует возможность уже сейчас улучшить положение экономики, но она вряд ли понравится бизнесу.

«Введение обязательной 80% продажи валютной выручки, по моему мнению, обеспечит стабилизацию национальной валюты, также как ограничение дальнейшего вывода капитала из страны. Достаточно ужесточить правила валютных торгов, чтобы это произошло», — предложил эксперт свой выход.

Парламентарий отметил, что коммерсантов будет сложно убедить следовать этим нормам, так как они директивны и невыгодны. Существует вероятность, что капитал станет уплывать из России тайными тропами. Ведь к этой мере уже прибегали, но затем отказались, посчитав, что так лучше.

Страдания экспортетов

Действительно, 28 февраля 2022 г. экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров в течение трех рабочих дней со дня ее поступления.

Требование распространялось в том числе на выручку, зачисленную с 1 января 2022 г. Эти условия были введены после того, как ЦБ лишился возможности проводить интервенции на валютном рынке из-за заморозки части золотовалютных резервов.

Затем власти, удержав ситуацию под контролем, постепенно начали смягчать меры валютного регулирования, а в начале мая прошлого года разрешили не продавать валютную выручку тем, у кого есть импортные контракты, при соблюдении ряда условий. С 24 мая 2022 г. норматив продажи был снижен до 50% для всех экспортеров. Минфин объяснил такое решение стабилизацией курса рубля и достаточным уровнем ликвидности иностранной валюты на внутреннем рынке.

А 6 февраля 2023 г. президент России Владимир Путин вообще отменил требование о продаже валютной выручки для российских экспортеров.

Государство превыше всего

Вопрос возвращения этой непопулярной меры, добавил Делягин, периодически поднимается, но в Минфине ответ на него дают отрицательный: нет необходимости. Или пока не было? Ведь резкое ослабление курса началось относительно недавно.

«Объективные интересы страны, которые, по моему мнению, требуют этого, в любом случае должны быть выше интересов валютных спекулянтов. А интересы бизнеса не всегда тождественны интересам государства», — настоял депутат.

В любом случае, по его словам, вряд ли стоит ждать уменьшения ключевой ставки в ближайшее время.

Сейчас же предпринимаются точечные меры для того, чтобы смягчить это решение регулятора. Например, ставки по льготным ипотечным кредитам увеличиваться не будут, заключил собеседник издания.

Российский валютный рынок полностью зависим от решений Центробанка РФ. Соответствующее заявление сделал депутат Госдумы Михаил Делягин, назвав еще один способ укрепить отечественную валюту.