Депутат назвал способ прекратить снижение рубля
Фото: [Алексей Павлишак/ТАСС]
Российский валютный рынок полностью зависим от решений Центробанка РФ. Соответствующее заявление сделал депутат Госдумы Михаил Делягин, назвав способ укрепить отечественную валюту. Слова Делягина передает издание «Lenta.ru».
Депутат объяснил, что курс валюты зависит от соотношения спроса и предложения, и добавил, что в нашей стране и первое, и второе контролируется Центробанком. По словам Делягина, именно этот регулятор определяет долю выручки, обязательной к продаже.
Он напомнил, что в прошлом году в стране была введена обязательная 80-процентная продажа экспорта валютной выручки, и подчеркнул, что после этого российский рубль стал крепче в 2 раза.
Депутат указал, что в данный момент эта доля обязательной продажи равняется нулю. По словам Делягина, если бы регулятор хотела стабилизировать родную валюту, он бы повысил процент продажи до 30-50%. Он считает, что этих мер бы хватило для того, чтобы исключить вероятность падения отечественной валюты даже до отметки в 90 рублей за американский доллар.
Делягин также заявил, что количество рублей, приходящих на валютный рынок, тоже зависит от Центробанка. По словам депутата, именно ЦБ предоставляет деньги банкам в РФ. Таким образом, падение рубля является результатом действий ЦБ, резюмировал он.