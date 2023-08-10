Депутат назвал способ прекратить снижение рубля

Депутат объяснил, что курс валюты зависит от соотношения спроса и предложения, и добавил, что в нашей стране и первое, и второе контролируется Центробанком. По словам Делягина, именно этот регулятор определяет долю выручки, обязательной к продаже.

Он напомнил, что в прошлом году в стране была введена обязательная 80-процентная продажа экспорта валютной выручки, и подчеркнул, что после этого российский рубль стал крепче в 2 раза.

Депутат указал, что в данный момент эта доля обязательной продажи равняется нулю. По словам Делягина, если бы регулятор хотела стабилизировать родную валюту, он бы повысил процент продажи до 30-50%. Он считает, что этих мер бы хватило для того, чтобы исключить вероятность падения отечественной валюты даже до отметки в 90 рублей за американский доллар.

Делягин также заявил, что количество рублей, приходящих на валютный рынок, тоже зависит от Центробанка. По словам депутата, именно ЦБ предоставляет деньги банкам в РФ. Таким образом, падение рубля является результатом действий ЦБ, резюмировал он.