«Кошелек» в зоне риска: выяснилось, какие опасности таит в себе цифровой рубль

Цифровой рубль, по мнению Банка России, является продолжением эволюции форм национальной валюты. Наряду с наличными и безналичными рублями планируется ввести в оборот и цифровые, эмитируемые ЦБ.

Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко назвал плюсы и минусы такого платежного средства.

По словам эксперта, цифровой рубль работает на основе технологии блокчейн (распределенного реестра), что позволяет обмениваться платежами без участия банков и платежных провайдеров, наделяя банк-эмитент особыми, фактически монопольными правами.

«У цифрового рубля есть несколько сильных сторон. Например, сокращается время транзакции, потому что из процесса исключаются коммерческие банки и платежные провайдеры. Повышается прозрачность переводов, ведь администратору доступна вся информация о пользователях и их операциях. Снижаются транзакционные издержки для выплаты бюджетных средств», — пояснил Гордиенко в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также, по его словам, это большой шаг в развитии финансовых технологий, инноваций на базе блокчейн и цифровых платежей. Это в том числе позволит повысить доступность финансовых услуг для отдаленных районов страны.

Минусы и нюансы

Однако есть и обратная сторона медали, продолжает экономист. Среди них — полное отсутствие анонимности в проводимых транзакциях, информация о которых может быть использована как для монетизации администратором системы, так и в манипулятивных целях.

«Есть риск взлома «кошелька» и потери цифровых финансовых активов, поскольку на все более совершенные средства защиты появляются все более продвинутые системы взлома», — уточнил Гордиенко.

Сюда же в минусы, продолжил собеседник, можно добавить инфраструктурное несовершенство этой формы валюты. Возможны проблемы, сбои, ограничения в транзакциях.

Помимо прочего, цифровые деньги отличаются технологической зависимостью от системы распределенного реестра и интернет-соединения. Есть и ограничения по возрасту для использования такого вида валюты.

«Наиболее критична возможность программирования рубля. Большую роль играют ограничение срока его годности, срока хождения, сферы его применения, привязка к пресловутому социальному рейтингу и так далее. Именно поэтому обозначенные риски не позволяют в полной мере говорить о цифровом рубле, как о полноценном платежном средстве», — пояснил экономист.

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