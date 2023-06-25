Аналитик Глазков рассказал о преимуществах цифрового рубля

Финансовый аналитик из маркетплейса «Сравни» Максим Глазков рассказал о преимуществах отечественной цифровой валюты, готовящийся к запуску.

Эксперт рассказал, что цифровой рубль позволит исключить комиссию из переводов, но предупредил, что о кэшбэке тоже придется забыть. Как отмечает Глазков, цифровой рубль признан дополнить наличные и безналичные деньги, а также помочь с экономией на комиссиях.

Хоть заработать на процентах или кэшбэке не получится, Глазков рассказал, что с помощью цифровой валюты можно будет совершать переводы на любые суммы без комиссии.

По словам эксперта, тестирование нового рубля вот-вот начнется. В первом тестировании примут участие 15 банков, с помощью данных которых будут выявлены ошибки и налажен рабочий процесс валюты.

В апреле министр финансов Антон Силуанов заявлял, что цифровой рубль будет запущен до окончания текущего года. Министр отозвался о цифровой валюте, как о прозрачном и надежном инструменте.