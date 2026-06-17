Новые правила для пенсионеров с вкладами: налоги, льготы и автопролонгация

Для пожилых жителей Московской области, которые хранят сбережения в банках, наступило время перемен. С июня 2026 года вступают в силу сразу три важных нововведения, которые затронут налоги, социальные льготы и условия банковских договоров, пишут в материалах URA.RU и РИА Новости .

Налог на вклады: лимит снизили, а проценты выросли

Главное изменение касается налога на процентный доход по банковским вкладам. Федеральные власти пересмотрели необлагаемый лимит — сумму, с которой не нужно платить налог. Если в 2025 году порог составлял 210 тысяч рублей, то в 2026 году он опустился до 160 тысяч рублей.

Почему так произошло? Лимит рассчитывается как произведение 1 миллиона рублей на максимальную ключевую ставку ЦБ за год. На начало 2026 года ключевая ставка составляла 16%, отсюда и появилась цифра в 160 тысяч. При этом сам вклад налогом не облагается — только начисленные проценты.

Как это работает на практике. Допустим, за год банк начислил вам 170 тысяч рублей чистыми процентами. Лимит — 160 тысяч. Превышение — 10 тысяч рублей. Именно с этой суммы государство возьмет 13% налога, то есть 1,3 тысячи рублей. Если ваш общий годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей, ставка останется 13%. Льгот для пенсионеров по этому налогу не предусмотрено — платят все на общих основаниях.

Самостоятельно собирать справки и заполнять декларации не придется. Налоговая служба сама соберет данные из всех банков, вычтет лимит и пришлет готовую квитанцию в личный кабинет налогоплательщика. За 2025 год налог нужно будет оплатить до 1 декабря 2026 года. А новый лимит в 160 тысяч начнет действовать уже за текущий год — заплатить по нему придется в конце 2027-го.

Проценты по вкладам могут лишить социальных доплат

Второе новшество касается не налогов, а социальных льгот. Федеральный закон, по которому проценты по вкладам считаются доходом граждан, работал и раньше. Однако сейчас ситуация обострилась: в прошлом году банки давали рекордные проценты — под 18–20% годовых. Пенсионеры получили крупные выплаты, банки передали эти данные в ФНС, а налоговая автоматически перенаправила их в базы органов соцзащиты.

Теперь проценты по вкладам будут засчитываться в общий доход пенсионера в полном объеме. Из-за этого совокупный доход получателя может формально оказаться выше установленной нормы. В результате пенсионер может лишиться двух важных мер поддержки:

федеральных и региональных социальных доплат к пенсии (если доход оказывается выше прожиточного минимума);

субсидий и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Пример. У пенсионера в Подмосковье пенсия составляет 16 тысяч рублей. Но на вкладе лежат накопления, которые принесли чистыми процентами еще 6 тысяч в месяц. Программа автоматически складывает эти суммы и получает общий доход в 22 тысячи. Если право на субсидию по ЖКУ ограничено федеральным лимитом, например 20 тысячами, система выдаст автоматический отказ в льготе.

Автопролонгация вкладов отменяется

Третье изменение касается банковских процедур. Раньше банки могли автоматически продлить закрывшийся вклад на любой срок и под минимальный процент — часто без предупреждения клиента. С июня 2026 года эта практика меняется.

Теперь банк обязан заранее уведомить клиента о том, что срок вклада заканчивается. Продлить договор можно только при явном согласии вкладчика — он должен подписать документ или подтвердить действие в мобильном приложении на конкретных условиях (с четкой ставкой и сроком). Без согласия клиента банк не имеет права переводить деньги на другие счета или оставлять их под нулевой процент.

Если вкладчик не подтвердит новые условия в установленный срок, его средства будут автоматически переведены на тариф «До востребования», где доходность минимальна — от 0,01% до 4–5% годовых. Для пенсионеров это новшество станет хорошей защитой от потери дохода по невнимательности, но потребует регулярной проверки СМС и уведомлений от банка.

Что дальше?

Центробанк планомерно снижает ключевую ставку — весной ее опустили до 14,5% годовых. Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение. Пиковые зимние проценты уходят в прошлое, сейчас банки предлагают более скромные условия — в районе 13–14% годовых.

При наличии крупных сумм финансовые аналитики рекомендуют распределять их по разным инструментам или оформлять часть сбережений на близких родственников, которым не требуются социальные доплаты. Главное — не оставаться в неведении: новые правила требуют повышенного внимания к своим счетам и своевременного реагирования на уведомления банков и налоговой.

Справочные материалы (Источники)