Бюджет Московской области за 2025 год сбалансирован и стимулирует развитие региона. Об этом «Подмосковью сегодня» сообщил заместитель председателя комитета Государственной думы по молодежной политике Александр Толмачев по итогам публичных слушаний в Московской областной думе.

Депутат отметил высокие показатели бюджета и его исполнения в 2025 году. Ключевые статьи расходов, по его словам, — социальная политика, исполнение гарантий перед жителями области, развитие инфраструктуры.

Акцизы на алкоголь: более 56 млрд рублей

Одной из примечательных статей в структуре пополнения бюджета, по информации Толмачева, стали акцизы на спирт, спиртосодержащую и алкогольную продукцию и доходы от уплаты акцизов, направленные федеральным правительством в регион. Общая сумма, как отметил парламентарий, составила более ₽56 млрд.

«Отметка важна в свете принятого Госдумой в этом июне закона о лицензировании розничной и оптовой продажи вейпов и жидкостей для них. Ожидается, что мера не только сделает сферу прозрачной и безопасной, но и поддержит бюджеты субъектов», — сообщил Александр Толмачев.

Подмосковье — ведущий регион

Наглядной иллюстрацией успешного и эффективного бюджета Подмосковья, по словам депутата, стали ведущие позиции региона в промышленном производстве, инвестициях, строительстве и вводе жилых домов в действие, розничной торговле. Во всех этих категориях Московская область, как отметил Толмачев, занимает 1–3 места среди остальных субъектов Федерации, опережая Москву и Санкт-Петербург в социально-экономическом положении.

«Наше Подмосковье — ведущий регион. Производство, строительство школ, больниц, детских садов, развитие научных предприятий, пищевой, фармацевтической, химической промышленности идет высокими темпами. Основа для этого — бюджет. Правительство и Дума Московской области выстроили такую систему взаимодействия, которая позволяет уравновешивать доходы и расходы, направляя средства на совершенствование того, что уже сделано, и создание нового», — подчеркнул Александр Толмачев.

Для жителей это, по его словам, заключается не только в современной и комфортной городской среде, высококлассных больницах и школах, спортивных комплексах и Домах культуры, но и в новых возможностях для учебы и трудоустройства, научной и творческой деятельности.

Приоритетные направления финансирования

Главными категориями, которые получили в 2025 году максимальное финансирование за счет областного бюджета, по информации парламентария, стали социальная политика, здравоохранение, образование, национальная экономика (вопросы транспорта и связи, сельского и водного хозяйства) и жилищно-коммунальное хозяйство.

«Финансовая поддержка в разделе охраны здоровья людей превысила плановые показатели и составила 267 миллиардов рублей. В категории расходов бюджета Московской области по государственным программам медицина также получила наибольшую поддержку с показателем 198 миллиардов рублей (в рамках программы „Здравоохранение Подмосковья“)», — рассказал Толмачев.

Национальный проект «Молодежь и дети»

Александр Толмачев отметил, что высокие показатели исполнения бюджета и у национальных проектов, в частности, «Молодежь и дети». Парламентарий напомнил, что проект возник благодаря инициативе Президента России Владимира Путина и получил поддержку партии «Единая Россия».

«В Московской области все федеральные программы за 2025 год в рамках нацпроекта реализованы в полном объеме. Лидирует программа „Профессионалитет“, которая ставит своими задачами помощь школьникам в выборе и приобретении рабочих специальностей», — сообщил он.

Строительство социальных объектов

Отдельную бюджетную поддержку, по информации депутата, получило строительство социальных объектов, таких как детский сад на 240 мест на улице Неделина в Щелково, реконструкция школы в Ногинске с возведением пристройки на 550 мест, школа на 1100 мест в Лосино-Петровском (поселок Свердловский), регбийный стадион и бассейн в Монино.

В ближайшие годы, по словам Толмачева, сразу несколько объектов появятся в Балашихе: школа на 550 мест и сад на 200 мест в микрорайоне Алексеевская Роща, школа на 950 мест и сад на 250 мест в микрорайоне Авиаторов, школа на 275 мест и сад на 100 мест в деревне Федурново. В 2025 году Московская область, как отметил парламентарий, направила средства на проведение проектно-изыскательских работ и начальные этапы строительства.

Итоги публичных слушаний

«В ходе публичных слушаний оценили бюджет Подмосковья за 2025 год. Это и подведение итогов, оценка эффективности, и инструмент для планирования нового финансового фундамента на предстоящий год. Резюмируем, что бюджет сбалансированный и позволяет региону развиваться в интересах всех жителей области», — заключил заместитель председателя Комитета Государственной Думы по молодежной политике Александр Толмачев.