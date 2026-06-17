Новый цифровой контроль за жильем: как будут выявлять нарушителей с 1 июля 2026

В России готовится к запуску новая система контроля за использованием жилья. Как пишут аналитики портала Ura.ru , ключевое отличие грядущих изменений — переход государственных органов от пассивного реагирования на жалобы соседей к активному, автоматизированному поиску нарушителей.

Федеральные ведомства намерены точечно выявлять три категории проблемных объектов: квартиры с незаконной перепланировкой, скрытый коммерческий бизнес в жилом фонде и «серую» аренду. Проверки могут затронуть и жителей Подмосковья, поскольку общероссийские правила становятся едиными для всех.

Цифровой дозор: когда стены становятся прозрачными для государства

Первая и самая массовая группа, которая попадает под особый контроль, — владельцы квартир с незаконными перепланировками. Речь идет о грубых нарушениях строительных норм, которые напрямую угрожают безопасности всего многоквартирного дома: сносе несущих конструкций, переносе санузлов или кухонь в жилую зону, а также несогласованном объединении балконов с комнатами.

Раньше такие факты вскрывались только после чрезвычайных происшествий — например, при затоплении соседей. Теперь федеральные структуры запускают автоматическую сверку фактического состояния квартир с базами данных БТИ и ЕГРН. Если цифровые алгоритмы обнаружат расхождения в планах, это станет прямым основанием для выезда инспектора. По закону нарушителям грозят крупные штрафы, запрет на регистрационные действия с недвижимостью и судебное предписание вернуть жилье в первоначальный вид за собственный счет.

Офисы и хостелы: коммерция под прицелом

Вторым направлением проверок станет использование квартир не по назначению. Под прицел контролирующих органов попадают нелегальные мини-отели, офисы, склады или маникюрные салоны, открытые в жилых домах.

Основанием для визита инспекторов станут официальные сигналы от управляющих компаний, а также автоматический мониторинг платформ посуточной аренды. Если система фиксирует, что обычная квартира постоянно сдается в коммерческом режиме, владельцу придется не только заплатить штраф, но и закрыть бизнес в жилом помещении.

Налоговая петля: как государство выследит «серых» арендодателей

Третья категория собственников, которых коснутся изменения, — арендодатели, сдающие жилье «в черную» и не уплачивающие налоги. На федеральном уровне завершается настройка бесшовного обмена информацией между Налоговой службой (ФНС), банками и управляющими организациями.

Если жилье стабильно занято посторонними людьми, но ФНС не видит налоговых поступлений, а по линии ЖКХ фиксируется повышенный расход ресурсов и постоянный трафик жильцов, информационная система выделит такой объект для внеплановой проверки. Собственнику придется оплатить не только налог на доходы физических лиц (НДФЛ), но и начисленные пени со штрафами. Единственным законным способом избежать этого остается официальное оформление самозанятости или ИП.

Что делать владельцам?

Новая система не оставляет пространства для маневра. Владельцам недвижимости в Московской области, которые планируют избежать санкций, стоит заранее привести документы в порядок и узаконить перепланировки. Тех, кто сдает жилье в аренду, ждет выбор: либо выйти из тени и зарегистрироваться в качестве самозанятого, либо готовиться к визиту налогового инспектора и существенным штрафам.

Аналитики отмечают, что московский эксперимент станет пилотным проектом для всей страны. Если система покажет свою эффективность, уже в ближайшие годы аналогичный подход может быть масштабирован на другие регионы России.

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