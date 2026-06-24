Семейная налоговая выплата — 2026: как работающие родители могут вернуть до 189 тысяч рублей
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
С 1 июня по 1 октября 2026 года Социальный фонд России принимает заявления на новый вид поддержки — семейную налоговую выплату. Это не обычный налоговый вычет, а фактически государственный «кешбэк»: работающим родителям с двумя и более детьми возвращают 7 из 13 процентов уплаченного НДФЛ, снижая реальную ставку налога до 6%, пишут в материале REGIONS.
Кто может получить выплату
По информации Социального фонда, претендовать на выплату могут семьи, соответствующие нескольким критериям:
- Дети. В семье должно быть двое и более несовершеннолетних (до 18 лет) или до 23 лет, если они учатся очно.
- Гражданство. Родители и дети должны быть гражданами РФ и постоянно проживать в России.
- Доход. Среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума в регионе.
- Работа. Родитель должен быть официально трудоустроен и платить НДФЛ по ставке 13%.
- Алименты. У заявителя не должно быть задолженности по алиментам.
Обратиться за выплатой могут оба родителя, если каждый из них официально работал и платил налоги.
Сколько можно вернуть
Размер выплаты индивидуален. Все зависит от суммы налогов, которые вы заплатили в 2025 году. Государство пересчитывает ваш НДФЛ по льготной ставке 6% и возвращает разницу единым платежом. Ориентировочный диапазон — от 56 тысяч до 189 тысяч рублей в год.
Например, при зарплате 70 тысяч рублей в месяц возврат может составить более 51 тысячи рублей за год.
Как подать заявление
Заявления принимаются с 1 июня по 1 октября 2026 года. Подать можно тремя способами:
- через портал «Госуслуги»;
- в клиентской службе Социального фонда по месту жительства;
- в МФЦ.
Выплата предоставляется один раз в год, заявление нужно подавать ежегодно.
Важно: сумма выплаты не учитывается при расчете других пособий, а ее получение не отменяет права на стандартные налоговые вычеты.