«У нас яйца дороже, чем в России»: в Турции удивились российскому спросу на местный продукт

Дефицит яиц в России будут ликвидировать завозом данного продукта из Турции. С помощью импорта власти рассчитывают снизить цены и разнообразить предложение на внутреннем рынке.

Так, таможенные пошлины на импорт куриных яиц будут снижены с 15 до 0%. Но даже в самой Турции они совсем не дешевые. Разбираемся, что по этому поводу думают сами турки и за сколько россиянам придется покупать импортные яйца.

Моды на яйца по штуке в Стамбуле нет

Наталья живет в Стамбуле уже третий год. Замужем за турком, родила сына. Но за новостями из далекой Родины следит пристально. Мать по телефону переживала, что сильно подорожали яйца. И что спасение теперь только в турецких.

«Если честно, меня это даже несколько удивило. Яйца в Стамбуле по цене и так сейчас как в России — 150-250 рублей за десяток, если курс лир перевести на рубли. Одна лира стоит примерно 3,2 рубля», — поделилась своими сомнениями Наталья с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Она объяснила, что в супермаркете двух наиболее популярных турецких сетей самые дешевые яйца продают по 15 штук в упаковке за 55-60 лир. То есть это где-то 130 рублей за десяток.

Студентка университета Алина К. берет обычно по 6 яиц.

«Это стандартная упаковка. Мне хватает. Есть белые, есть коричневые, все как в Москве. Написано, что курочки выращены на органических кормах. Так как я — сторонница правильного питания, мне такие яйца подходят. 6 штук — 40 лир, очень вкусные и с крупным желтком», — прокомментировала девушка.

Она отметила, что новую моду как в России — продавать яйца поштучно — в Турции не ввели.

«Здесь тоже есть проблемы в экономике, цены на многое выросли, но особо я не заметила, что яйца как-то подорожали за последние недели или их не хватает», — добавила наша собеседница.

Обе героини отметили, что не понимают, как и за счет чего турецкие яйца спасут Россию.

Фото: [ Фото местных жителей ]

Птицеводам дадут прикурить

Однако, по словам экономиста Никиты Кричевского, за счет турецких яиц выиграют и россияне, и экспортеры продукта. Эксперт подчеркнул, что производителю любой страны выгодно поставлять свою сельхозпродукцию продукцию в Россию.

«Их в этом станут поддерживать свои же власти, чтобы стимулировать производство», — пояснил наш собеседник.

Выгода же россиян, по его мнению, заключается в том, что они получат яйца существенно дешевле того, чем они продаются сейчас.

«Дешевых яиц станет однозначно много. Птицеводы поймут, что задранные в разы цены не будут пользоваться спросом. Значит, они будут вынуждены стоимость снижать. Иначе потеряют все — яйца продукт скоропортящийся. Скорее всего, в ближайшем будущем они станут слезно умолять правительство вернуть пошлины на импортные яйца», — добавил экономист.

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