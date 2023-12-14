«За последнее время сильно выросли»: когда решится проблема с яйцами, на которую указал Путин

Отвечая на вопросы граждан на Прямой линии, президент России Владимир Путин заявил, что решение проблемы с ценами на яйца уже есть. По его словам, в скором времени ситуация начнет улучшаться.

Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова рассказала нам, когда именно стоит ждать снижения стоимости яиц.

«За последнее время цены на яйца довольно сильно выросли, в связи с чем было принято решение отменить импортную пошлину в 15% на их ввоз из-за границы. Именно об этом Владимир Владимирович и сказал, указав на некоторое промедление правительства в открытии импорта по данной категории товара», — сообщила эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Скорее всего, считает наша собеседница, цены на яйца останутся на том же уровне, что и сейчас, до конца 2023 года.

«Снижения цен на товар в ближайшее время ожидать не стоит: производство яйца на данный момент не увеличилось, более того, издержки на содержание кур для фермеров, наоборот, возросли. В начале следующего года ажиотаж спадет, а на рынке появится продукция других стран, включая Турцию и Азербайджан, что должно насытить внутренний рынок и привести цены на яйца к рыночному равновесию», — объяснила Новикова.

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