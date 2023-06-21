Андрей Воробьев рассказал о переменах, которые произошли в Зарайске за последнее время

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на ежегодном отчете главы Зарайска пожелал Виктору Петрущенко реализовать все планы и сделать округ еще более комфортным для проживания жителей.

«Мы часто говорим, что мы — команда. И очень важно, чтобы вы, в том числе, довели значимость каждого неравнодушного человека. <…> Еще раз хочу пожелать вам успехов, я всегда на связи. Очень надеюсь, что на все вопросы сегодня глава даст ответы — благоустройство, ЖКХ, маленькие населенные пункты, набережная реки Осетр, алтарь в Кремле, медицина, узкие специалисты, которых мы ищем», — сказал глава региона.

Первая рабочая поездка Андрея Воробьева в качестве исполняющего обязанности губернатора Подмосковья, которая состоялась в ноябре 2012 года, была совершена именно в Зарайск. С того времени в муниципалитете произошло много перемен.

«Я хотел бы от себя лично, и от всего зала сказать вам (Андрей Юрьевич) огромное спасибо за те перемены, которые были за последнее время — это и котельные, и городские очистные, самое главное — мы сделали 20 дорог, в этом году делаем еще три. <…> Огромное спасибо за вашу искреннюю любовь, которую вы отдаете нашему городскому округу», — сказал Виктор Петрущенко.

На мероприятии присутствовали около 300 человек, включая предпринимателей, представителей общественных организаций, боевого братства, участники спецоперации с семьями и другие. На отчете главы отметили перемены в транспортной инфраструктуре, сферах здравоохранения и ЖКХ, затронули реализацию программы по благоустройству и расселению аварийного жилья.

Отдельно затронули тему реализации крупных инвестпроектов. Так, например, в этом году завершилось возведение комплекса очистки, сушки и хранения сельхозкультур.

Также отмечалось, что в следующем году в округе завершится капремонт главного корпуса ЦРБ и откроется школа, рассчитанная на 825 мест.

«Все видят те преобразования, которые происходят в городе: в сфере образования — строительство новой школы, ремонт действующих учебных заведений. Ремонтируются и детские сады, детские площадки, заметны преобразования и в сфере здравоохранения. К нам поступают современные аппараты — все это на пользу горожанам», — рассказала местная жительница Наталья Князева.

Отметим, что в течение ближайших двух лет в Зарайске планируют газифицировать 10 населенных пунктов в рамках президентского проекта «Социальная газификация», в их числе — деревни Крутой Верх, Саблино, Моногарово и Даровое.

Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев проверил ход работ по благоустройству территории у Зарайского кремля.