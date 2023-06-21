Андрей Воробьев проверил ход работ по благоустройству территории у Зарайского кремля

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход работ по благоустройству Музейной улицы и площади у Зарайского кремля. Завершить их планируется к 1 сентября.

Как отметил глава региона, Зарайский кремль является единственным в области полностью уцелевшим кремлем, не менявшим свой облик с 16 века.

«Наша задача – достойно обрамить древнюю красоту и самобытность города, придать лоск и современный комфорт территории, чтобы и жители, и туристы могли с удовольствием проводить здесь время», - подчеркнул губернатор.

На Музейной обустроят тротуары, оборудуют освещение и проведут озеленение. Площадь замостят брусчаткой и обустроят пешеходные дорожки в прилегающем сквере. На территории также появится освещение и видеонаблюдение.

Губернатор также обсудил развитие музейной деятельности Зарайского кремля. Ему представили последние находки, которые хранятся в музейном комплексе.

Ранее губернатор поздравил жителей Рузы с присвоением городу почетного звания.