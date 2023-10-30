«Новогодняя гирлянда может помочь»: стало известно, как спасти свою психику в период холодов

С наступлением холодного времени года человек становится более восприимчивым к различным заболеваниям как физическим, так и психологическим. Это связано с замедлением биоритмов нашего организма, переходящего в «режим энергосбережения».

Как прожить затяжную зиму здоровым и счастливым — читайте в нашем материале.

Больше источников света

Осенью и зимой солнечного света становится меньше, метель сменяется слякотью, а обстановка вокруг — серая и скучная. Многие люди впадают в уныние в период холодов. Зачастую в это время у людей снижается работоспособность, ухудшается настроение и теряется интерес к вещам, которые раньше приносили радость. Это называется сезонным аффективным расстройством, которое в народе называют зимней депрессией, хотя этот термин не совсем верный.

САР связывают с биохимическим дисбалансом в мозге, вызванным коротким днем ​​и меньшим количеством солнечного света зимой. САР чаще встречается у людей, живущих вдали от экватора, где зимой меньше светового дня. Об этом сообщается на сайте профессиональных психологов B17.ru.

Психолог Александра Метальникова рассказала, как можно помочь своему ментальному здоровью в период холодов.

Чтобы восполнить дефицит солнечного света, можно окружить себя искусственным освещением. Конечно, оно не будет вырабатывать витамин D, но с психологической точки зрения приятный домашний свет поможет улучшить общее состояние.

«Есть разные решения. И даже простейшая новогодняя гирлянда, повешенная на окно заранее, может помочь в поднятии настроения. Однако на ночь следует ее выключать для качественного сна в темноте», — советует эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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Питайтесь вкусно, питайтесь правильно

Метальникова отмечает, что вкусная еда благотворно влияет на состояние человека.

«Главное — правильно ее подобрать. В холодное время года наш организм склонен потреблять большое количество жиров и углеводов, но составлять рацион только из них не стоит», — предупредила психолог.

Дорогой дневник…

Если вечером записывать в дневник хорошие моменты дня, это может стать большим подспорьем для тела, самотренировки и концентрации внимания, добавила собеседница.



«По словам ученых, мы запоминаем плохое в семь раз лучше хорошего. Чтобы переломить эту привычку, очень важно учить себя обращать внимание на чудеса вокруг и находить удивительные моменты в жизни», — отмечает Метальникова.

Не забывайте про хобби

Важным моментом в борьбе с зимней хандрой является активный образ жизни. Если у вас есть хобби, уделяйте ему больше времени.

«Прогулки на свежем воздухе и занятия спортом также могут стать отличным решением проблемы», — подытожила эксперт.

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