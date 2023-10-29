Масик, Тюбик, Чечик, Темщик и Штрих: психолог раскрыла отличия современных типов парней в интернете
Психолог Фролова рассказала, правильно ли давать современным парням прозвища
Фото: [freepik.com]
Уже давненько в социальных сетях популярны странные, но забавные прозвища, которыми девушки «награждают» окружающих парней: Масик, Тюбик, Чечик, Темщик и Штрих. Многие из них вы могли слышать от друзей, детей, а может быть употребляете их сами.
Психолог Марта Фролова рассказала, чем различаются современные типы парней в интернете, и назвала плюсы и минусы тренда на подобные клички.
Масик
Психолог разобрала каждое из популярных слов по отдельности.
Фото: [freepik.com]
«Слово «масик» заменило популярное в прошлом слово «папик». Его употребляют девушки, когда обсуждают парней, которые за ними ухаживают, заботятся, обеспечивают, дарят подарки и что-то покупают», — пояснила Фролова в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Масик — не полный синоним Папика.
«Видимо, слово «папик» теперь воспринимается негативно, поэтому ему на смену пришло слово «масик», в которое вкладывают скорее положительный смысл. Масик — это правильный, хороший, милый мужчина», — поделилась своими размышлениями собеседница.
И все-таки некоторые употребляют слово «масик», подразумевая Папика, отметила психолог.
Тюбик
По словам эксперта, слово «тюбик» сложно понять с первого раза из-за ассоциаций с косметикой или зубной пастой.
Фото: [freepik.com]
«На самом деле, отношения к ним это слово не имеет. Тюбик — это молодой, долговязый и худой парень, который, в отличие от масика, не помогает девушке финансами, не дарит подарков. Это парень, которого девушка еще не может назвать мужчиной», — объяснила психолог.
Фролова подчеркнула, что тюбиками также называют парней, с которыми девушки чувствуют себя неуверенно и тревожно.
«Такой молодой человек может быть манипулятором, иногда избегает общения. Такие молодые люди заставляют девушек нервничать. Иногда в отношениях с ними девушки попадают в так называемые «эмоциональные качели» и чувствуют себя некомфортно», — рассказала собеседница.
Чечик, Темщик и Штрих
Психолог отметила, что «чечик» — самое нейтральное из всех популярных слов.
Фото: [freepik.com]
«Я воспринимаю его как популярное раньше слово «чел». Так девушки называют, скорее, тех, с кем у них нет близких отношений. Хотя здесь могут вкладывать и другие смысловые оттенки», — объяснила эксперт.
С прозвищем Темщик, по мнению Фроловой, все немного сложнее. Оно как будто отсылает к девяностым годам, но в особом значении.
«Когда-то так обозначали спекулянтов, которые зарабатывают загадочными и не всегда понятными «темками». Но думаю, что сейчас смысл клички Темщик приближен к популярному в недалеком прошлом ироничному прозвищу Мамин бизнесмен», — отметила собеседница.
Также эксперт раскрыла смысл слова «штрих»: по ее мнению, оно означает что-то опасное или дерзкое. Называя так парней в разговоре, девушки дают друг другу сигнал, что с такими не стоит общаться или подшучивают над серьезным или брутальным имиджем.
Хорошо или плохо?
По мнению психолога, новомодные слова могут раздражать старших, но подобные прозвища для парней и девушек существовали всегда: они меняются из поколения в поколение.
«Тренд на такие слова — это неплохо. Они помогают девочкам разобраться в мальчиках. К тому же, молодежь всегда придумывает и заимствует термины. То же самое с новыми словами, которыми обозначают парней», — пояснила Фролова.
Однако психолог видит и минусы в популярности подобных прозвищ.
«Такие слова слишком упрощают классификацию парней. Употребление этих слов может войти в привычку, и в итоге очень многие мужчины будут случайно прозваны тюбиками или темщиками. На мой взгляд, иногда это может быть несправедливо и приведет к снижению взаимоуважения», — заключила собеседница.
Ранее мы писали о четырех признаках флирта на работе.