Масик, Тюбик, Чечик, Темщик и Штрих: психолог раскрыла отличия современных типов парней в интернете

Уже давненько в социальных сетях популярны странные, но забавные прозвища, которыми девушки «награждают» окружающих парней: Масик, Тюбик, Чечик, Темщик и Штрих. Многие из них вы могли слышать от друзей, детей, а может быть употребляете их сами.

Психолог Марта Фролова рассказала, чем различаются современные типы парней в интернете, и назвала плюсы и минусы тренда на подобные клички.

Масик

Психолог разобрала каждое из популярных слов по отдельности.

Фото: [ freepik.com ]

«Слово «масик» заменило популярное в прошлом слово «папик». Его употребляют девушки, когда обсуждают парней, которые за ними ухаживают, заботятся, обеспечивают, дарят подарки и что-то покупают», — пояснила Фролова в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Масик — не полный синоним Папика.

«Видимо, слово «папик» теперь воспринимается негативно, поэтому ему на смену пришло слово «масик», в которое вкладывают скорее положительный смысл. Масик — это правильный, хороший, милый мужчина», — поделилась своими размышлениями собеседница.

И все-таки некоторые употребляют слово «масик», подразумевая Папика, отметила психолог.

Тюбик

По словам эксперта, слово «тюбик» сложно понять с первого раза из-за ассоциаций с косметикой или зубной пастой.

Фото: [ freepik.com ]

«На самом деле, отношения к ним это слово не имеет. Тюбик — это молодой, долговязый и худой парень, который, в отличие от масика, не помогает девушке финансами, не дарит подарков. Это парень, которого девушка еще не может назвать мужчиной», — объяснила психолог.

Фролова подчеркнула, что тюбиками также называют парней, с которыми девушки чувствуют себя неуверенно и тревожно.

«Такой молодой человек может быть манипулятором, иногда избегает общения. Такие молодые люди заставляют девушек нервничать. Иногда в отношениях с ними девушки попадают в так называемые «эмоциональные качели» и чувствуют себя некомфортно», — рассказала собеседница.

Чечик, Темщик и Штрих

Психолог отметила, что «чечик» — самое нейтральное из всех популярных слов.

Фото: [ freepik.com ]

«Я воспринимаю его как популярное раньше слово «чел». Так девушки называют, скорее, тех, с кем у них нет близких отношений. Хотя здесь могут вкладывать и другие смысловые оттенки», — объяснила эксперт.

С прозвищем Темщик, по мнению Фроловой, все немного сложнее. Оно как будто отсылает к девяностым годам, но в особом значении.

«Когда-то так обозначали спекулянтов, которые зарабатывают загадочными и не всегда понятными «темками». Но думаю, что сейчас смысл клички Темщик приближен к популярному в недалеком прошлом ироничному прозвищу Мамин бизнесмен», — отметила собеседница.

Также эксперт раскрыла смысл слова «штрих»: по ее мнению, оно означает что-то опасное или дерзкое. Называя так парней в разговоре, девушки дают друг другу сигнал, что с такими не стоит общаться или подшучивают над серьезным или брутальным имиджем.

Хорошо или плохо?

По мнению психолога, новомодные слова могут раздражать старших, но подобные прозвища для парней и девушек существовали всегда: они меняются из поколения в поколение.

«Тренд на такие слова — это неплохо. Они помогают девочкам разобраться в мальчиках. К тому же, молодежь всегда придумывает и заимствует термины. То же самое с новыми словами, которыми обозначают парней», — пояснила Фролова.

Однако психолог видит и минусы в популярности подобных прозвищ.

«Такие слова слишком упрощают классификацию парней. Употребление этих слов может войти в привычку, и в итоге очень многие мужчины будут случайно прозваны тюбиками или темщиками. На мой взгляд, иногда это может быть несправедливо и приведет к снижению взаимоуважения», — заключила собеседница.

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