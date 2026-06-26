Астероид размером с Останкинскую башню пролетит рядом с Землей 27 июня

Крупный астероид, размеры которого могут превышать высоту небоскребов Нью-Йорка или Останкинской телебашни, пролетит мимо Земли 27 июня 2026 года. Вероятность столкновения приближается к нулю, пишет AccuWeather со ссылкой на Европейское космическое агентство (ESA).

Астероид 152637, или 1997 NC1, обнаружили в 1997 году. По оценке ESA, его диаметр составляет от 750 до 1650 метров, хотя NASA приводит более скромную оценку — около 947 метров.

Максимальное сближение произойдет примерно в 11:14 по всемирному времени. Космическая глыба пройдет на расстоянии около 2,57 млн километров — более чем в шесть раз дальше Луны. Скорость объекта составит почти девять километров в секунду.

Специалисты NASA планируют исследовать астероид с помощью радиотелескопа комплекса дальней космической связи Голдстоун. Радиолокационные наблюдения помогут уточнить его форму, вращение и внутреннюю структуру — например, понять, является ли он цельной скалой или рыхлым скоплением обломков.

При благоприятных условиях объект смогут заметить и любители астрономии с мощным биноклем или небольшим телескопом. Однако сделать это будет непросто из-за размеров астероида, большой дистанции и яркого света Луны.

Лучше всего наблюдать вдали от городских огней, заранее найдя объект с помощью карты звездного неба. Следующее сопоставимое сближение 1997 NC1 ожидается лишь в 2133 году.