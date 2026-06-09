Чемпионат мира как рассадник инфекции: почему врачей тревожат толпы фанатов на стадионах

Чемпионат мира может создать почти идеальные условия для распространения инфекций и вирусных заболеваний, пишет Daily Mail со ссылкой на врача-инфекциониста Андреса Энао из Университета Колорадо Аншутц. Турнир пройдет в 16 городах США, Канады и Мексики, а за пять недель туда приедут миллионы болельщиков.

По словам Энао, такие события редко приводят к крупным вспышкам, но создают удобную среду для передачи болезней: переполненные стадионы, аэропорты, отели, бары и общественный транспорт превращают турнир в масштабное смешение людей со всего мира.

Самый пугающий, но маловероятный сценарий — завоз Эболы. Врач подчеркивает: риск низкий, потому что вирус не передается по воздуху, а заражение происходит через контакт с биологическими жидкостями больного человека. К тому же США, Канада и Мексика уже используют ограничения и проверки для пассажиров из зон риска.

Куда вероятнее распространение респираторных инфекций. Особую тревогу вызывает корь, случаи которой уже растут в США, Канаде и Мексике. Один зараженный болельщик в баре, аэропорту или на трибуне может запустить цепочку заражений. Также возможны всплески гриппа и Covid-19. В южных городах США и Мексики добавляется риск болезней, переносимых комарами, включая денге, желтую лихорадку и вирус Оропуш.

Советы врач дает простые: заранее проверить прививки, пользоваться репеллентом и не идти в толпу с симптомами болезни. Чемпионат мира — праздник, но вирусам такие праздники тоже нравятся.