Что пить на ночь, если вы худеете: 5 простых и полезных вариантов

Вечерний напиток может как помочь похудению, так и незаметно испортить весь план, пишет EatingWell. Диетолог Мелисса Митри советует после ужина выбирать варианты без лишнего сахара, алкоголя и кофеина — особенно если цель не только сократить калории, но и лучше спать.

Первый вариант — кефир. В нем есть белок и пробиотики: белок помогает дольше чувствовать сытость и снижает тягу к ночным перекусам, а пробиотики поддерживают микробиом кишечника. Главное — брать несладкий кефир, а не ароматизированный вариант с добавленным сахаром.

Самый простой напиток — вода. Она не разгоняет метаболизм магическим образом, зато может уменьшить желание перекусить поздно вечером. Стакан воды перед ужином или перед ночным перекусом иногда помогает съесть меньше.

Еще один вариант — зеленый чай без кофеина. В нем остаются антиоксиданты, которые связаны с поддержкой жиросжигания, особенно вместе с физической активностью.

Для сна подойдет немного терпкого вишневого сока: он содержит мелатонин и антиоксиданты. Но пить полный стакан не стоит — сахара многовато. Лучше добавить несколько унций сока в газированную или обычную воду.

Пятый вариант — функциональные напитки: например, комбуча, пребиотические газировки, травяные чаи или напитки с магнием. Но этикетку лучше читать внимательно: много сахара или кофеин вечером сведут пользу на нет.

Главная идея простая: после ужина лучше поддержать сон, сахар в крови и чувство сытости, а не устраивать организму ночной сахарно-алкогольный аттракцион.