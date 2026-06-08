21-летняя Хина Кераи из Болтона окончила Университет Эдж-Хилл по специальности «психология», но еще во время учебы начала сомневаться в будущем. По ее словам, ИИ уже меняет множество сфер, поэтому ей захотелось работы, которая всегда будет нужна людям. Сейчас она два дня в неделю работает ассистентом преподавателя для детей с особыми образовательными потребностями, выплачивает около £30 тыс. университетского долга (почти 3 млн рублей) и параллельно учится сантехническому делу на курсе стоимостью £5,5 тыс. (488 тыс рублей).

Интерес к профессии появился еще в детстве: отец Хины, Вилаш Кераи, работает сантехником, а она раньше помогала ему и подавала инструменты. Со временем девушка поняла, что хочет не просто смотреть, а делать работу сама.

Поначалу ей было тяжело заходить в аудитории, где сидели одни мужчины. Хина признается, что люди часто удивляются: многие по-прежнему представляют сантехника как пожилого лысого мужчину, а не молодую девушку.

По оценкам отрасли, в Великобритании работают 120–150 тысяч квалифицированных сантехников, но женщин среди них всего около 1%. При этом доля девушек среди учеников постепенно растет.

Хина говорит, что получает и поддержку, и снисходительные комментарии в интернете. Но останавливаться не собирается: она считает, что женщины, пожилые люди и одинокие клиентки могут чувствовать себя спокойнее, открывая дверь женщине-сантехнику. А главное — хочет показать другим девушкам, что «мужские» профессии не обязаны оставаться мужскими.