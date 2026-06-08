Друзей становится меньше: что происходит с социальными связями в 2026 году

Больше половины взрослых не завели ни одного нового друга за прошлый год, пишет Yahoo со ссылкой на опрос Bumble. Исследователи называют это «рецессией дружбы»: люди не разучились общаться, но привычные условия для новых связей стали исчезать.

В детстве, школе или университете дружба часто появляется почти сама: одни и те же люди, общие занятия, регулярные встречи. Во взрослой жизни все иначе. Работа, семья, переезды, удаленка и разный график делают случайные сближения гораздо реже. По данным Survey Center on American Life, за три десятилетия доля взрослых американцев без близких друзей выросла с 3% до 12%.

В Европе картина тоже тревожная: по данным Bumble, 52% взрослых не нашли нового друга за год, хотя 60% хотели бы этого. Особенно трудно миллениалам и поколению Z, которые пережили пандемию, удаленную работу и жизнь, где соцсети часто создают только иллюзию близости.

Эксперт по психическому здоровью Стивен Бухвальд объясняет: дружба во взрослом возрасте требует регулярности. Нужно не просто один раз встретиться, а снова и снова появляться в одном пространстве — на занятиях, волонтерстве, спортивной группе или среди людей с похожими интересами.

На фоне одиночества некоторые обращаются даже к ИИ-компаньонам: чат-боты предлагают разговор и эмоциональную поддержку без усилий и риска отказа. Но психологи напоминают: настоящую близость лучше строить с живыми людьми.

Хорошая новость в том, что для здоровья важна не толпа знакомых, а хотя бы несколько глубоких связей. Иногда дружба начинается не с большого жеста, а с простого сообщения, чашки кофе и готовности прийти снова.