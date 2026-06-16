Эффект аквариума: как древний механизм рыб управляет нашими симпатиями и социальными связями

Решение подойти к другому человеку может возникать в мозге за несколько секунд до того, как мы начинаем двигаться. Как пишет ScienceAlert со ссылкой на ведущего нейробиолога Лилах Авитан в исследовании Еврейского университета в Иерусалиме, похожий механизм обнаружили у рыбок данио-рерио.

Ученые наблюдали за активностью мозга рыб, пока рядом с ними плавали сородичи. Перед тем как данио решала приблизиться к другой рыбе, в ее мозге появлялась узнаваемая вспышка активности нейронов. Особенно заметной она была в паллиуме — области, связанной со сложным поведением, памятью, эмоциями и оценкой социальных сигналов.

При этом такой рисунок активности появлялся именно перед социальным сближением. Когда рыбы просто преследовали движущуюся точку, похожего сигнала не возникало.

Кроме того, вспышки были сильнее у наиболее общительных особей. По их активности исследователи могли предсказать не только предстоящее движение, но и то, насколько рыба в целом склонна искать компанию.

Когда ученые разрушили лазером связанные с этим поведением клетки паллиума, рыбы перестали приближаться к сородичам. Также выяснилось, что контакт чаще начинался, когда движения двух рыб совпадали.

Авторы пока не утверждают, что человеческий мозг работает точно так же. Однако данио-рерио — позвоночные, поэтому некоторые механизмы могут быть общими для разных видов. В будущем открытие может помочь понять, почему одни люди легко идут на контакт, а другим общение дается заметно труднее.