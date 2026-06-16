Где зумеры сильнее всего верят в будущее: Россия вошла в десятку самых оптимистичных стран

Россия вошла в топ-10 стран, где представители поколения Z (зумеры) с наибольшей надеждой смотрят в будущее. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на исследование Oxford Scholastica Academy, охватившее молодых людей из 100 государств.

Участников просили оценить по пятибалльной шкале свои личные перспективы, состояние экономики, окружающей среды, политики и общества в целом. Всего опрос прошли 1433 студента, однако в итоговый рейтинг включили только 41 страну, от каждой из которых ответили не менее пяти человек.

Самыми оптимистичными оказались молодые жители Шри-Ланки. Средний результат страны составил 4,32 балла. Следом расположились Кения, Непал, Казахстан и Кипр.

Первая десятка выглядит так:

Шри-Ланка;

Кения;

Непал;

Казахстан;

Кипр;

Канада;

Нигерия;

Индонезия;

Россия;

Армения.

Особенно выделился Непал: его участники поставили максимальные пять баллов своим личным перспективам и высоко оценили будущее экономики.

На другом конце списка оказались Кувейт, Руанда, Турция, Франция и Польша. Молодежь Кувейта получила самый низкий общий результат — 2,92 балла, особенно скептически оценивая политику и будущее общества.

Авторы связывают тревожность зумеров с нестабильностью, ростом стоимости жизни, развитием искусственного интеллекта и неопределенностью на рынке труда.