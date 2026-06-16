Хлорка не прощает ошибок: эти три привычки могут сделать уборку опаснее

Бытовая хлорка хорошо справляется с микробами, но обращаться с ней по принципу «чем больше, тем лучше» нельзя. Как пишет Apartment Therapy со ссылкой на специалиста по уборки Джессику Эк из American Cleaning Institute, неправильное разведение и хранение раствора могут снизить его эффективность и создать лишний риск.

Первая ошибка — использовать концентрированную хлорку без разведения. Для дезинфекции большинства твердых поверхностей средство нужно смешивать с водой строго по инструкции на упаковке. Более крепкий раствор не обязательно работает лучше, зато сильнее раздражает кожу, глаза и дыхательные пути.

При этом хлорку нельзя смешивать ни с чем, кроме воды. Особенно опасно соединять ее с уксусом, кислотными чистящими средствами или аммиаком: при такой реакции могут выделяться ядовитые газы.

Вторая ошибка — заливать домашний раствор в обычный пульверизатор. Хлорка способна реагировать с металлическими деталями распылителя, вызывать коррозию и постепенно портить смесь. Безопаснее нанести раствор хорошо смоченной тряпкой и оставить поверхность влажной на время, указанное производителем.

Третья ошибка — готовить раствор заранее и хранить его неделями. После разведения хлорка быстро теряет силу под действием света, тепла и загрязнений, поэтому смесь лучше делать непосредственно перед уборкой.

Работать нужно при открытых окнах, в перчатках и не превышать концентрацию. Сам флакон после открытия тоже не хранится вечно: полезно подписать на нем дату и сверяться со сроком, указанным производителем.