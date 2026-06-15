Холодный расчет: почему шоколад из холодильника может казаться вкуснее

Спор о том, где хранить шоколад — на полке или в холодильнике, — способен разделить даже дружную семью. Но профессор экспериментальной психологии Оксфордского университета Чарльз Спенс считает, что холодный шоколад все-таки выигрывает, пишет Daily Mail.

По словам специалиста, холодильник меняет не только температуру, но и впечатление от продукта. Охлажденная плитка ломается с более звонким хрустом, а такой звук делает еду приятнее. Кроме того, холодный шоколад медленнее тает во рту, поэтому вкус ощущается дольше.

Есть и еще один любопытный эффект. Еда из холодильника кажется человеку более свежей, даже если речь идет о продукте, который спокойно хранится при комнатной температуре. Низкая температура также немного приглушает чрезмерную сладость и горечь, из-за чего вкус может казаться более мягким и сбалансированным.

Однако совет Спенса касается именно вкусовых ощущений, а не строгого правила хранения. Шоколад можно держать и в прохладном шкафу, если дома не жарко. Главное — защищать его от солнца, сильного тепла, влаги и посторонних запахов.

В жаркую погоду холодильник действительно помогает плитке не растаять. Но перед едой ее можно ненадолго достать: так аромат станет ярче, а шоколад при этом сохранит приятный хруст.