Сборная Испании имеет наибольшие шансы выиграть чемпионат мира по футболу 2026 года, а главным претендентом на «Золотую бутсу» стал норвежец Эрлинг Холанн. Такой прогноз сделал суперкомпьютер Ливерпульского университета, пишет Daily Mail.

Система провела 1000 виртуальных турниров, учитывая уровень футболистов, их взаимодействие на поле, возможные травмы и дисквалификации, а также погоду и высоту над уровнем моря в городах США, Канады и Мексики.

Шансы главных фаворитов выглядят так: Испания — 26,1%; Англия — 17%; Франция — 13,5%; Аргентина — 12,4%; Португалия — 10,6%.

Главной неожиданностью ученые назвали Норвегию. Ее вероятность взять трофей оценили в 3,6%, поэтому команду считают потенциальной «темной лошадкой».

По расчетам модели, Англия должна выиграть свою группу, а затем встретиться с ДР Конго, Мексикой, Бразилией и Португалией. В финале ей предсказывают матч с Испанией.

В гонке бомбардиров лидирует Эрлинг Холанн с вероятностью первенства 19%. Далее идут Микель Оярсабаль — 16,4%, Гарри Кейн — 12,2%, Килиан Мбаппе — 11,9% и Криштиану Роналду — 10,8%. Холанн и Оярсабаль, согласно модели, забьют примерно по 5,2 гола.

Авторы напоминают, что даже у главного фаворита вероятность победы далека от 50%. Поэтому расчеты показывают наиболее вероятный сценарий, но не обещают, что чемпионат пройдет именно так.