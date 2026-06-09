Как можно остановить магнитную бурю: ученые обсуждают «химическую стену» вокруг Земли

Ученые предложили необычный способ защиты Земли от мощных солнечных бурь — усилить магнитное поле планеты с помощью искусственного плазменного щита, пишет Space.com. Идею под названием StormWall разработала команда под руководством Брайана Уолша из Бостонского университета.

Обычно человечество может только прогнозировать солнечные бури и готовиться к последствиям. Но StormWall предполагает активную оборону: шесть космических аппаратов на геосинхронной орбите должны нести запас химических веществ — например, бария, лития, натрия или кальция. При угрозе сильной бури их могут распылить в космосе, где солнечный свет превратит их в облако заряженной плазмы.

Такой искусственный слой должен утолщить границу магнитосферы на стороне, обращенной к Солнцу, и ослабить процесс, через который энергия солнечного ветра прорывается к Земле. По расчетам авторов, система не отменит магнитную бурю полностью, но может снизить ее силу более чем на 50%.

Для проверки ученые смоделировали геомагнитную бурю мая 2024 года, известную как «буря Дня матери». В варианте со StormWall удар по магнитосфере оказался заметно слабее.

Минусов хватает. Для системы понадобится масса вещества примерно как у дюжины нефтяных автоцистерн, запуск будет дорогим, а после использования щит нельзя будет заправить заново. Это решение на один раз.

Зато, если идея когда-нибудь заработает, она защитит не отдельную страну или группу спутников, а всю планету сразу.